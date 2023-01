Uskoro ide novi krug subvencioniranja stambenih kredita. U APN-u kažu da je pripremljeno više od devet milijuna eura za ovu godinu. Prošli krug bio je rekordan, a i sada je interes velik. No je li ovo posljednji natječaj?

Jasminka iz Bregane već duže vrijeme traži stan u Zagrebu. Problem su previsoke cijene. "Zastrašujući je uopće iznos, kada mi netko kaže kvadrat 3000 eura pod normalno. Nekad je 3000 eura bila ekskluziva, vila", istaknula je nezadovoljna Jasminka.

Sada više gleda po periferiji, ali i tu se drže cijene novogradnje. "U novogradnji ne vidimo da će cijene padati jer je premalo takvih nekretnina, a potražnja postoji. U segmentu starogradnje svakako treba doći prvenstveno do promjene očekivanja vlasnika jer su tražene cijene previsoke", objasnila je Lana Mihaljinac Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pti HGK-u.

Mnogi sada čekaju APN-ove subvencije stambenih kredita. Ako ste među njima, polako počnite s pripremom dokumentacije i prema bankama. "Službeno zasad znamo da bi početak zaprimanja zahtjeva okvirno mogao biti sredinom ožujka", najavio je Goran Golenić, pomoćnik direktora APN-a.

Mlađima od 45 godina bez stambene nekretnine u vlasništvu država subvencionira kredit do 1500 eura po kvadratu, najviše do 100.000 eura. Ovisno o lokaciji subvencionira se od 30 do 51 posto otplatnog obroka.

"Računali smo da bi to bilo otprilike 9,3 milijuna eura za ovu godinu na cjelogodišnjoj razini. To je oko 70 milijuna kuna. To bi nam trebalo biti dovoljno za oko 5800 zahtjeva", objasnio je Golenić. I Jasminka razmišlja o prijavi.

Ovo bi, kako sad stvari stoje, trebala biti posljednja runda subvencioniranih kredita. "Vidjet ćemo hoće li će se mijenjati zakon, hoće li se predložiti neka nova rješenja. Radi se na tome. Sve ovisi o našem resornom ministarstvu koje će donijeti odluke", rekao je Golenić.

U udruženju poslovanja nekretninama kažu - trebalo bi razmisliti i o drugim opcijama. "Nama treba stambena politika koja obuhvaća i druge segmente stanovništva i trebamo se fokusirati na razvijanje priuštivog stanovanja u koje moraju biti uključene i država i jedinica lokalne samouprave", istaknula je Mihaljinac Knežević.

Za zemlju koja se lomi pod negativnim prirodnim prirastom i iseljavanjem stambena politika itekako je bitna, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

