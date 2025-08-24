Policajca odnijela nabujala rijeka tijekom potjere: Nakon pet mjeseci pronađeno je njegovo tijelo

Pronađeno je beživotno tijelo policijskog službenika Samira Mustafića, koji se krajem ožujka ove godine utopio u nabujaloj rijeci Jali u Tuzli, tijekom intervencije.

Tijelo je pronađeno u rijeci na području Miričine, nadomak Gračanice.

"O pronalasku tijela upoznato je Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona, a na mjesto događaja upućena je očevidna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, koja će zajedno s dežurnim tužiteljem izvršiti očevid", rekla je glasnogovornica Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za Klix.ba.

Ušao u rijeku tijekom policijske potjere, povukla ga je vodena bujica

Mustafić je 27. ožujka zajedno s trojicom kolega ušao u nabujalu rijeku Jalu u Tuzli, tijekom policijske potjere za muškarcem kojeg su trebali uhititi zbog počinjenja nekoliko kaznenih djela.

Međutim, za razliku od dvojice kolega, Mustafića je povukla vodena bujica. Vrlo brzo pokrenuta je intenzivna akcija usmjerena na njegov pronalazak i spašavanje, kao i na pronalazak bjegunca.

Potraga za policajcem trajala je sve do danas, kada je pronađeno njegovo beživotno tijelo. Tijelo bjegunca, koji je prvi ušao u Jalu, pronađeno je 16. travnja ove godine.