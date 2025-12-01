Velika najava s granica pala u vodu: Ovo ipak neće biti uvjet da izađete iz BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine za sada neće provjeravati jesu li vozila s inozemnim registracijskim oznakama u toj zemlji počinila neki prometni prekršaj jer još nije povezan informacijski sustav koji bi to osigurao, a ni zakonska rješenja nisu potpuno jasna, objavili su lokalni mediji.

Direktor Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Almir Badnjević u studenom je izjavio kako su u toj agenciji kreirali posebnu aplikaciju koja graničnim policajcima omogućava provjeru neplaćenih kazni za prometne prekršaje.

Na taj je način teorijski otvorena mogućnost da graničari vozilima s inozemnim registracijskim oznakama zabrane izlazak iz BiH ako su registrirana kao prekršitelji prometnih propisa, a kazna za to im nije naplaćena.

No ispostavilo se kako to uskoro neće postati i praksa jer visoko decentralizirani sustav po kojemu funkcioniraju policijske agencije u BiH komplicira provedbu takve zamisli. Policijskih agencija odnosno MUP-ova koji mogu registrirati prekršaje i naplaćivati kazne u BiH ima čak 13 s različitim bazama podataka.

To su dva entitetska MUP-a, deset MUP-ova u županijama unutar Federacije BiH te policija distrikta Brčko.

"Sustav nije vidljiv Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i ne postoji zakonsko uporište kojim bi se zabranio izlazak iz Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku nemamo službene informacije koje bi se odnosile na obuhvat, način primjene ili rokove eventualne implementacije sustava", priopćili su iz Granične policije BiH kako ih citira javni servis BHT 1.

To je potvrdio i ministar prometa BiH Edin Forto. Pojasnio je kako granični policajci pri provjerama na graničnim prijelazima mogu vidjeti je li za neko vozilo određena, a nije plaćena kazna za prometni prekršaj, no nemaju ovlasti naplaćivati takve kazne.

Direktor IDDEEA-e kazao je kako su oni obavili svoj dio posla, a sada je sve na policijskim agencijama.

"Kada će točno početi primjena i na koji način će oni vršiti sankcioniranje, odnosno naplaćivanje kazni, u principu je već pitanje za Graničnu policiju i nadležne MUP-ove. Ono što smo mi bili dužni da implementiramo s tehničke strane, mi smo to završili", kazao je Badnjević.

Naplata kazni za prometne prekršaje u BiH težak je posao i kada je riječ o vozilima registriranima u toj zemlji.

Za izdane prometne kazne samo u ovoj godini vozači duguju 26,2 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno oko 13 milijuna eura. Od toga je 114 tisuća eura kazni za prekršaje vozila s inozemnim registracijama.