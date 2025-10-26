Cure detalji o lopovima koji su izveli pljačku stoljeća: Jedna stvar je bila ključna da ih se pronađe

Pariška tužiteljica kritizirala je medije koji su objavili da su uhićena dvojica muškaraca nakon spektakularne krađe osam francuskih dragulja vrijednih 88 milijuna eura iz slavnog pariškog muzeja Louvre, kazavši da to otežava daljnju istragu i pronalazak ukradenih predmeta.

Pariška tužiteljica Laure Beccuau u nedjelju je objavila da su istražitelji u subotu navečer proveli uhićenja, potvrdivši time ranije napise dnevnih novina Le Parisien i tjednika Paris-Match.

Jedan od dvojice osumnjičenika planirao je napustiti zemlju te je u subotu oko 22 sata priveden u zračnoj luci Charles de Gaulle. Izvori prenose da je on pokušavao pobjeći u Alžir, piše agencija France Presse.

Drugi je uhićen kasnije navečer u predgrađu Seine-Saint-Denis sjeverno od Pariza.

Beccuau je izrazila nezadovoljstvo što su te informacije izašle u javnost, kazavši da to samo može naštetiti istražnim naporima stotinjak istražitelja mobiliziranih u potrazi za ukradenim draguljima i za svim počiniteljima. Vjeruje se da su dvojica uhićenih dio četveročlane skupine, piše francuska agencija.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez na platformi X je uputio "najtoplije čestitke istražiteljima koji su neumorno radili kako ih je uputio te su cijelo vrijeme imali njegovo potpuno povjerenje."

Uhićeni lopovi su 19. listopada ukrali osam dragocjenih predmeta, razotkrivši sigurnosne propuste tijekom provale u najposjećeniji muzej na svijetu.

Koristili su se radnom dizalicom, razbili su prozor na katu tijekom radnog vremena, pa pobjegli na motociklima.

Prema Le Parisienu, dvojica muškaraca su u tridesetima i porijeklom su iz područja Seine-Saint-Denis.

Beccuau je u četvrtak objavila da je na mjestu zločina uzeto više od 150 uzoraka DNK-a i drugih tragova, te da su lopovi u bijegu ostavili rukavice, kacigu, dvije kutne brusilice, plamenik, žuti prsluk i 'walkie-talkie'.

Pri bijegu su ispustili krunu carice Eugenije koja je pritom oštećena i treba je restaurirati.

Tužiteljica je objavila da je u otkrivanju počinitelja pomogao videonadzor koji je omogućio praćenje njihove rute u Parizu i susjednim okruzima.

Ukradeni predmeti dosad nisu pronađeni, a France Presse piše da postoji rizik da bi dijamanti i drago kamenje mogli biti izvađeni, a plemeniti metal rastopljen.