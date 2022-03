Ruska vojska i dalje nemilosrdno napada Mariupolj. U tom lučkom gradu civili su zatočeni u skloništima, bez hrane, vode i struje. Dok zapad upozorava na humanitarnu katastrofu koja se tamo događa, društvenim mrežama širi se poruka namijenjena Dimi.

Društvenim mrežama širi se poruka namijenjena Dimi. Njegova je majka, kako se navodi u poruci, ubijena 9. ožujka. Nakon toga, izgorjela je i obiteljska kuća. Autentičnost poruke za sada nije potvrđena, a nepoznat je i autor iste.

"Dima, mama je ubijena 9. ožujka 2022. Brzo je umrla. Kuća je nakon toga izgorjela. Dima, žao mi je što ju nisam mogao spasiti. Pokopao sam mamu pored vrtića", piše u poruci na kojoj je nacrtana karta s oznakom južne strane, ucrtano je drvo, toplovod, ograda...

A notice from Mariupol: "Dima (cozy name), mom is killed on 9th March 2022. She has died quickly. The house has burned down after. Dima, I am sorry I could not save (her). I have buried mom next to a kindergarten." (A map follows: South mark, tree, heating pipeline, fence sign). pic.twitter.com/RO2MHFq8qf