Hegseth žestoko kritizirao Europu: "Vrijeme besplatne vožnje je prošlo, Trump je dar svijetu"

Ministar obrane SAD-a Pete Hegseth u petak je kritizirao američke saveznike jer nisu angažirali pomorske snage za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon što ga je Iran de facto zatvorio kao odmazdu za američko-izraelske napade.

Na konferenciji za medije u Pentagonu, kojoj je nazočio i predsjednik Združenog stožera general Dan Caine, Hegseth je implicirao da europske i azijske zemlje nisu dovoljno zahvalne za američki rat, koji je nazvao "darom svijetu" predsjednika Donalda Trumpa, navodeći kao cilj sprečavanje Irana u nabavi nuklearnog oružja.

"To je smjela i opasna misija... zahvaljujući smjelom i povijesnom predsjedniku", rekao je.

Ministar obrane tvrdio je da su američke pomorske snage nametnule "nepokolebljivu blokadu" iranskih luka te da će ona "postati globalna i pooštravati se iz sata u sat", pri čemu nitko neće prolaziti kroz tjesnac "bilo gdje u svijetu" bez dopuštenja SAD-a. Optužio je iranske snage da se ponašaju kao pirati i teroristi, pokušavajući provesti vlastitu blokadu plovnog puta protiv "slučajnih brodova".

"Imamo kontrolu. Ništa unutra, ništa van", dodao je Hegseth, prenosi Independent.

Istodobno je smijavao i ocrnjivao dugogodišnje američke saveznike u Europi i Aziji zbog toga što se nisu pridružili američko-izraelskom ratu te tvrdio da imaju više razloga za nastavak prometa kroz tjesnac jer ga SAD "jedva" koriste u usporedbi s njima.

"Europa i Azija desetljećima su imale koristi od naše zaštite, ali vrijeme besplatnog korištenja je prošlo. Amerika i slobodni svijet zaslužuju saveznike koji su sposobni, odani i koji razumiju da biti saveznik nije jednosmjerna ulica. To je dvosmjerna ulica", rekao je. "Ne računamo na Europu, ali njima je Hormuški tjesnac puno potrebniji nego nama i možda bi trebali početi manje razgovarati i održavati manje otmjenih konferencija u Europi te se ukrcati."

Velika Britanija i Francuska prošli su tjedan sazvale summit 51 zemlje o situaciji u Hormuškom tjesnacu, na kojem su britanski premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron najavili da će multinacionalna misija započeti "čim uvjeti dopuste", ali tek nakon provedbe "održivog sporazuma o prekidu vatre". Do njega nije došlo.

U nastavku konferencije Hegseth je omalovažavao Starmerove i Macronove napore, a summit opisao kao "glupastu konferenciju u Europi gdje su se okupili i razgovarali o tome da će možda na kraju nešto poduzeti, kada se stvari završe".

Oštro je kritizirao i predložene multinacionalne snage kao "neozbiljne napore" jer ne bi uključivale ofenzivne operacije protiv iranskih snaga, tvrdeći da bi SAD "pozdravio ozbiljan europski napor da se nešto učini u vezi s ovim tjesnacem i ovim prolazom, s obzirom na to da su njihove energetske sposobnosti najviše ugrožene".

Ministar je ponovio Trumpove stavove, koji još uvijek zamjera što se obrambeni savez nije pridružio ofenzivnom ratu koji je uz Izrael, bez konzultacija ili traženja pomoći od drugih članica saveza, započeo 28. veljače.