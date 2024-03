Trump u posljednji trenutak dobio odgodu - ne mora položiti 464 milijuna dolara

Donald Trump - ponovno po sudovima. Sud mu je izašao ususret u slučaju prevare s lažiranjem vrijednosti imovine.

Umjesto 464 milijuna dolara kazne dobio je rok od 10 dana za uplatu 175 milijuna. Ako ne uspije - mogli bi mu zaplijeniti imovinu, ukljućujući poznati Trump Tower i imanje Mara-Lango na Floridi.

A još jedno suđenje, ono u slučaju isplaćivanja novca porno glumici Stormi Daniels u zamjenu za šutnju - dobilo je datum početka. Prvo ročište bit će sredinom travnja.

"Ovo je miješanje u izbore. To je sve. Miješanje u izbore. I sramota. Naravno da ćemo se žaliti. No, ovo je čisti slučaj zastrašivanja birača i miješanja u izbore i to se ne bi smjelo dopustiti.", poručio je Donald Trump, kandidat za američkog predsjednika.

