Skandal koji će novi papa teško moći ignorirati: Ovo je jedan od posljednjih tabua u Katoličkoj Crkvi

Seksualno zlostavljanje redovnica jedan je od posljednjih tabua u Katoličkoj Crkvi, ali izvješća o zlostavljanjima sve je više i to je skandal koji će budući papa teško moći ignorirati, piše France Presse.



"U prošlosti redovnice su mnogo patile, a nisu mogle o tome ni s kime razgovarati; to je bilo poput tajne”, rekla je časna sestra Cristina Schorck (41) za AFP, šećući Trgom sv. Petra u Vatikanu sa svojim roditeljima.

Ta je Brazilka, koja radi za Kćeri Marije Pomoćnice u Rimu, rekla da je papa Franjo otvorio ženama "prva vrata” da progovore.

Nakon sastanka u Vatikanu o svećenicima zlostavljačima 2019., poduzet je niz mjera, uključujući obvezu prijavljivanja takvih slučajeva pretpostavljenima.

"To je još uvijek tabu, ali je ipak postignut napredak jer o tome se nikada nije govorilo kao sada”, rekla je časna Veronique Margron, predsjednica Redovničke konferencije Francuske, za AFP.

Spor pomak u stajalištima dobro se vidi u slučaju utjecajnog slovenskog svećenika i umjetnika Marka Rupnika, kojeg su redovnice optužile za seksualno i psihološko nasilje nad njima početkom 1990-ih. Papa Franjo tek je 2023. ukinuo zastaru u tom slučaju kako bi se protiv svećenika moglo pokrenuti kazneni postupak.

Ilustracija - 2 Foto: Getty Images

Laura Sgro, talijanska odvjetnica petero tužiteljica, rekla je za AFP da bi redovnice mogle biti bolje zaštićene "i nacionalnim i kanonskim pravom”, prije svega produljenjem roka za zastaru te naglasila da novi papa mora "odmah” djelovati.

Udruženja žrtava rekla su da Vatikan ne čini dovoljno, posebice odbijajući ukinuti ispovjednu tajnu.

"Stvari napreduju korak po korak”, rekao je viši crkveni dužnosnik za AFP koji je želio ostati neimenovan, istaknuvši da je Franjo "osuđivao sve oblike zlostavljanja”.

Svakoga dana na Trgu sv. Petra može se vidjeti razne redovnice koje su u Rim stigle radi studija, rada ili u pratnji hodočasnika, daleko od medijske pompe koja prati kardinale.

Među njima je sestra Marta, redovnica iz Kameruna u dobi od četrdesetak godina, koja je rekla da želi da Crkva "zna kako” odgovoriti na "seksualno zlostavljanje i zlouporabu ovlasti”.

'Mačo mentalitet'

Papa Franjo u siječnju je imenovao ženu na čelo jednog vatikanskog ministarstva, prvi put u 2000 godina dugoj povijesti Crkve.

Ali mnogi traže više prostora za žene, koje su u Crkvi daleko brojnije od muškaraca.

Ilustracija - 3 Foto: Getty Images

U svijetu ima 559.228 redovnica, a katoličkih svećenika je 128.559, po podacima Vatikana.

To je nasljeđe "piramidalne” i "mužjačke” vizije, rekla je Marta Gadaleta, glavna tajnica Sestri augustinki.

U Rimu je sestra Eugenia (67) rekla za AFP da je uvjerena da se „borbom protiv klerikalizma”, ideje da su svećenici elita, „borimo i protiv svih oblika zlostavljanja”.

Papa Franjo u siječnju je pozvao Crkvu da "prevlada mačo mentalitet” insistirajući da se redovnice ne bi smjelo tretirati "kao služavke”.

Međunarodna konferencija viših redovničkih poglavarica (IUSG), koja predstavlja oko 600.000 redovnica u svijetu, preuzela je u tome vodstvo.

Ilustracija - 1 Foto: Getty Images

Godine 2016., pozvala je svoje članice da prijave nasilje i također organizira obuku u cilju "podizanja svijesti”, rekla je glavna tajnica Patricia Murray za AFP.

Također je 2020. zajedno s Konferencijom viših redovničkih poglavara (USG) osnovala povjerenstvo koje predstavlja čelnike muških redovničkih redova u cilju promicanja "kulture brige i zaštite u kongregacijama”.

Informacije s obuka moraju se prenijeti lokalnim zajednicama, rekla je sestra Margron. Prije svega, rekla je, "ne smijemo očekivati da sve dođe iz Vatikana” kako ne bismo pali u staru zamku "čekanja da muškarci progovore”.