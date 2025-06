Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je imao "dobar razgovor" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u telefonskom pozivu o nedavnom ukrajinskom napadu dronom i Iranu.

Trump je rekao je da razgovor neće dovesti do trenutnog završetka rata u Ukrajini.

Poziv je uslijedio nakon smjelog napada ukrajinskih dronova na ruske zračne luke tijekom vikenda, piše CNN. Američki predsjednik je rekao da je o tome razgovarao s Putinom tijekom njihovog 75-minutnog telefonskog razgovora.

"Razgovarali smo o napadu Ukrajine na ruske pristale zrakoplove, kao i o raznim drugim napadima koji su se dogodili s obje strane", napisao je Trump na Truth Socialu.

"Bio je to dobar razgovor, ali ne razgovor koji će dovesti do trenutnog mira. Predsjednik Putin je rekao, i to vrlo snažno, da će morati odgovoriti na nedavni napad na zračne luke", dodao je.

Trump je rekao da je s Putinom razgovarao i o Iranu dok radi na dovršetku nuklearnog sporazuma s Teheranom.

"Razgovarali smo i o Iranu i činjenici da vrijeme istječe za iransku odluku u vezi s nuklearnim oružjem, koja se mora donijeti brzo!", napisao je.

"Izjavio sam predsjedniku Putinu da Iran ne može imati nuklearno oružje i, po tom pitanju, vjerujem da smo se složili."