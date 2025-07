Kao i uvijek do sada, i ovaj put je američki predsjednik Donald Trump svoje važno postignuće objavio na Truth Socialu gdje je najavio da Izrael pristaje na "nužne uvjete" za započinjanje 60-dnevnog primirja u Gazi.

Trump je napisao da će tijekom predloženog primirja SAD "surađivati ​​sa svim stranama kako bi se okončao rat", no nije pojasnio što primirje podrazumijeva.

"Katarci i Egipćani, koji su jako naporno radili kako bi pomogli u postizanju mira, donijet će ovaj konačni prijedlog. Nadam se... da će Hamas prihvatiti ovaj sporazum, jer neće biti bolje - BIT ĆE SAMO GORE", poručio je Trump.

I dok Izrael nije potvrdio da je pristao na sporazum, Hamas je izjavio da je skupina "spremna pristati na bilo koji prijedlog ako su uvjeti za okončanje rata jasno ispunjeni ili ako dovedu do njegovog potpunog završetka".

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar objavio je na X-u da u vladi postoji većinska podrška "za okvir za oslobađanje talaca" i da se ta prilika "ne smije propustiti".

Za Izrael, ključna komponenta bilo kakvog dogovora morat će biti oslobađanje većine, ako ne i svih, talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi.

Od oko 50 talaca koji su ostali u zatočeništvu, smatra se da je više od 20 još uvijek živo, a njihova je nesretna sudbina bila u prvom planu redovitih demonstracija u Izraelu koje pozivaju na prekid rata.

Ankete u Izraelu pokazale su da većina Izraelaca želi kraj rata, no isto tako i da ne vjeruju svojem premijeru Benjaminu Netanyahuu i njegovim namjerama. On pak već mjesecima inzistira na "potpunoj pobjedi" nad Hamasom prije nego okonča rat, piše BBC.

Benjamin Netanyahu Foto: Afp

Idući tjedan čeka ga sastanak s Trumpom u Washingtonu koji je već najavio da će biti "vrlo čvrst". Ranije je rekao da vjeruje da Netanyahu želi okončati neprijateljstva u Gazi. "On to želi. Mogu vam reći da to želi. Mislim da ćemo sljedeći tjedan imati dogovor", rekao je Trump.

Ono što Hamas prije svega zanima je da prekid vatre znači i okončanje rata. Bez te odredbe bilo bi im upitno osloboditi taoce. Tu je naravno i zahtjev da se izraelska vojska povuče iz Gaze.

Međunarodna zajednica će vjerojatno snažno lobirati i za nastavak isporuka pomoći Gazi u punom opsegu, uz podršku UN-a.

Prethodni sporazum o primirju između Izraela i Hamasa - koji je stupio na snagu 19. siječnja - bio je predviđen u tri faze, ali nije prošao prvu.

Druga faza uključivala je uspostavljanje trajnog prekida vatre, povratak preostalih živih talaca u Gazi u zamjenu za Palestince zatvorene u Izraelu i potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze.