Užas u Zagrebu: Odgajateljica u vrtiću djeci lijepila usta selotejpom i vezala im ruke?

Skandal potresa jedan zagrebački vrtić. Roditelji iz kvarta Trnsko su otkrili kako jedna od odgojiteljica njihovoj djeci veže ruke i lijepi usta selotejpom. Jedna majka tvrdi da ima i dokaze o jezivom slučaju.

"Ja sam samoinicijativno prijavila slučaj prosvjetnoj inspekciji koja je donijela zaključak da se to stvarno dogodilo mom četverogodišnjem sinu i još jednom dječaku iz grupe. Također, i ravnateljica me pozvala na razgovor kako je utvrđeno internom inspekcijom da je slučaj istinit", rekla je majka jednog djeteta za Zagreb.info.

Posebno je šokirana saznanjem da bi se odgojiteljica trebala vratiti na posao nakon bolovanja koje je otvorila nakon što je slučaj otkriven. "Stvarno se bojim za svoje dijete, ne želim da ta osoba čuva moje dijete”, dodala je.

Majka tvrdi da je od početka primijećivala da navedena odgojiteljica nije idealna osoba za svoj posao jer nije pokazivala empatiju.

"No, s obzirom da se moj sin nikada nije žalio, nisam oko toga radila problem. Sve do travnja ove godine, kada se jedna mama preko grupnog e-maila požalila kako postoji problem. Odmah su se nadovezali i drugi roditelji sa sličnim pričama. Navodno je vezala i ruke drugoj djeci kada su bila neposlušna te je nekim curicama lijepila jastuke oko trbuha te su tako morale sjediti u kazni. No, to ništa nije dokazano, osim ovog mog slučaja oko selotejpa", ispričala je Zagrepčanka.

Ravnateljica Melina Vučak za portal je pak odgovorila kako je djelovala po svim protokolima. "Izvidi su još u tijeku i prema svim postupanjima vrtić će pružiti podršku unutar svojim ovlasti", rekla im je.