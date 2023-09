Hrvatski vinogradari osjetili snagu klimatskih promjena na svojoj koži, ali to ih ne sprječava da proizvode vrhunska, nagrađivana vina

U Erdut je situaciju s vinima otišla provjeriti i reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić. Razgovarala je ondje s vinogradarom Mladenom Siberom koji pohodi i svjetske sajmove.

"Naša vinarija, do sada smo izlazili na sajmove, od međunarodnih je najvažniji Dekanter u Londonu. Tu smo išli na jedno dva ocjenjivanja, pokupili smo 4 medalje. Između ostalog, to je jedno od najvećih ocjenjivanja an svijetu - negdje oko 20.000 uzoraka se ocjenjuje", pohvalio se Siber.

Za njegovu vinariju to znači puno.

"Na taj način mi kontroliramo sebe da vidimo gdje smo s kvalitetom i na međunarodnoj sceni", pojasnio je.

Hrvatska ima jedan od najboljih kontinentalnih položaja za vinograde.

"Imamo broj sunčanih sati negdje kao Dubrovnik, nadmorsku visinu oko 300 metara i imamo nagibe sjever-jug što je veoma bitno za vinogradarstvo", otkrio je Siber.

Vremenske prilike su sve ekstremnije, a vinogradari su ih morali postati svjesni.

"Ja do prije 2-3 godine nisam ni vjerovao baš jako da su to neke značajne promjene", priznaje pa dodaje: "Međutim u posljednjih par godina se to baš jako vidi. Svi procesi u vinogradu su se pomakli zbog tih temperaturnih razlika, a da ne kažem ove godine kako je to sve skupa izgledalo s ovim toplotnim udarima pa izmjena kiše, a to su sve negativni utjecaji na kvalitetu i na uzgoj grožđa."

Da bi se proizvelo vrhunsko vino potrebno je nekoliko faktora, ali jedanje najvažniji.

"Za početak mora biti vrhunski proizvod u vinogradu, a to je grožđe", poručio je za kraj Siber.

A da su naša vina vrhunska pokazuje činjenica da se piju i na engleskom kraljevskom dvoru.

