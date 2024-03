Trojica od sedmorice silovatelja blogerice dovedena pred sud: Silovana žena poslala snažnu poruku koja slama srce

Fernanda (28) i Vicente (63) imaju 300.000 pratitelja na internetu gdje su dokumentirali svoje putovanje oko svijeta na motociklu. Par, koji je iz Indije putovao u Nepal na motociklima, prenoćio je u okrugu Dumka u indijskom Jharkhandu te je postavio šator prije nego što je skupina od sedam muškaraca grupno silovala Fernandu i teško pretukla Vincentea.

Slamajući se u videu snimljenom u bolnici u Indiji, Vicente je opisao stravične detalje te noći rekavši da su ga napadači tukli kamenjem i kacigom.

Fernanda, koja je dvojna državljanka Španjolske i Brazila, rekla je u videu objavljenom na svojem Instagramu: "Moje lice izgleda ovako, ali to nije ono što me najviše boli. Mislila sam da ćemo umrijeti. Hvala Bogu, živi smo".

Dodala je da su se obratili policiji za pomoć, ali je kasnije rekla da su je natjerali da skine video sa svoje stranice kako ne bi "remetila" policijsku istragu. Fernanda je za španjolsku televizijsku kuću rekla da je napad trajao dva sata, a svaki od napadača "izmjenjivao se" tijekom tog stravičnog čina.

"Silovali su me, izmjenjivali su se dok su drugi gledali, sve je trajalo dva sata", rekla je. Unatoč strašnim ozljedama koje je pretrpjela, Fernanda je rekla da neće stati dok njezini napadači ne budu izvedeni pred lice pravde.

"Napravit ću sve što je potrebno da pravda bude zadovoljena. Nitko ne zna kroz što prolazim. I ne, nije me sram, jer nisam ja kriva. Zato radim ovo što radim, jer sam jaka i bit ću jaka bez obzira na to što tko kaže. Ostala sam živa i iskoristit ću tu priliku i živjeti svoji život sretna i neću dopustiti da me ovo uništi", poručila je.

Do sada su se trojica njezinih napadača pojavila na sudu, dok policija u Indiji još uvijek lovi četvoricu osumnjičenika za koje se smatra da su u dobi između 20 i 30 godina. Par je bio na sudu i indijske vlasti su im dale 9500 funti kao kompenzaciju za njihovu traumu.

Anjaneyulu Dodde, zamjenik povjerenika Dumkua, rekao je: "Dali smo im odštetu od milijun rupija. Provodimo temeljitu istragu i nastojat ćemo osigurati brzo suđenje".

Par, poznat kao @vueltaalmundoenmoto na Instagramu, pet godina putuje svijetom, Zajedno su prošli 170.000 km, posjetivši 66 zemalja. Sada se planiraju vratiti u Španjolsku, gdje žive, prije nego što kasnije nastave svoje putovanje.

Brazilsko veleposlanstvo objavilo je priopćenje u kojem stoji: "Brazilsko veleposlanstvo u New Delhiju potvrđuje da su brazilska državljanka – s dvojnim španjolskim državljanstvom – i njezin suprug, oboje na putovanju motociklom kroz Aziju, bili žrtve ozbiljnog kriminalnog napada u četvrti Dumka države Jharkhandm, piše Daily Mail.

U isto vrijeme, s obzirom na informacije o dvojnom državljanstvu, brazilsko veleposlanstvo koordiniralo je sa španjolskim veleposlanstvom, koje je reklo da su ga kontaktirale lokalne vlasti budući da su oboje ušli u Indiju sa španjolskim putovnicama. Španjolsko veleposlanstvo priopćilo je da je ponudilo svu raspoloživu pomoć, uključujući psihološku skrb, ali da su žrtve odbile ponudu jer su se o njima već brinule indijske hitne službe.

Slučaj je otkrio zastrašujuću evidenciju o seksualnom nasilju u Indiji. Država se smatra jednom od najgorih zemalja za seksualno nasilje nad ženama i imala je skoro 90 prijavljenih silovanja dnevno 2022. godine, ali silovanja se često ne prijavljuju zbog srama žrtava i nepovjerenja u pravedno suđenje.