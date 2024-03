VIDEO Žestoka rasprava u Saboru, Jandroković upozorio zastupnika zbog prostačenja: ''Mogu ja biti grublji''

Još se uvijek nižu reakcije na najavu raspuštanja Hrvatskog sabora, a zbog svog je govora o toj temi SDP-ov zastupnik Siniša Hajdaš Dončić upozoren na prostačenje.

"Prije par dana izbjegnuto je nešto što je bilo logično, a to je da se raspusti Sabor. Svega par dana kasnije njegovo visočanstvo Andrej Plenković odlučuje raspisati izbore na kojima ćemo glasati za, što ja znam, sedam ili devet dana, što je u konačnici nebitno", započeo je govor.

"Prvo si svi građani možemo postaviti pitanje koja je razlika u tih 10 ili 14 dana, koliko će već biti. Ili je to samo lagano pr*anje građana i svih nas u glavu? Nekakvog drugog razloga ja sad tu ne vidim", dodao je.

Zbog te ga je izjave predsjednik Sabora Gordan Jandroković prekinuo usred govora.

"Nemojte takve izraze koristiti, to je stvarno malo previše", ustvrdio je, ali se Hajdaš Dončić s njim nije složio.

"Nisam upotrijebio niti jednu grubu riječ. Moj pojmovnik je vrlo jasan – nikoga ne vrijeđam. To čak nije bilo ni grubo. Mogu ja biti grublji, ali neću", odgovorio je saborski zastupnik.

Međutim, predsjednik Sabora nije htio odustati.

"Gledaju to pristojni ljudi, možda i djeca i to je nepristojno. To je prosta riječ, ali slobodno nastavite dalje", rekao je, nakon čega je Hajdaš Dončić napomenuo da je potrošio 30 sekundi na raspravu s njim.

"Meni to nije prosta riječ i nitko mi ne može reći da je. Želim reći da je dosta, da izlazimo na izbore i doviđenja. Glasat ćemo između jedne i druge Hrvatske, a vi dalje vodite sjednicu kako želite", zaključio je.