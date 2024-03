Dramatična objava popularnih blogera: "Večeras su je grupno silovali, njih sedmorica, kurvini sinovi!"

Popularni španjolski travel blogeri Fernanda i Vincente putovali su motociklom u Nepal i o svojim avanturama redovito izvještavali na društvenim mrežama. Horor se dogodio kad su digli šator na osamljenom mjestu u okrugu Dumka u u indijskoj državi Jharkhand.

U noći s 1. na 2. ožujka u njihov je šator uletjela skupina mladića, Vincenta su napali, istukli i prijetili mu nožem, dok su Fernandu naizmjence silovali.

Pročitajte i ovo Ozbiljan problem Povučeno više od 300 proizvoda: "To je veliki propust proizvođača hrane jer može dovesti do vrlo opasnih posljedica"

"Fizički su je napali, držali, tukli i silovali", stoji u prijavi lokalnoj policiji, koja je na mjesto događaja stigla u ranim jutarnjim satima te uhitila tri osobe. Sumnja se da je bilo sedam do osam mladih muškaraca. Žena je nakon napada primljena u Saraiyahat Community Health Center radi liječenja, prenosi Euronoews.

"Ovo je incident vrijedan osude i policija poduzima odgovarajuće mjere. Krivci neće biti pošteđeni", rekao je Mithilesh Kumar Thakur, regionalni ministar države Jhajhand.

Pročitajte i ovo Velike gužve Kilometarska kolona pred Zagrebom, HAK izdao upozorenje: Više nesreća na autocestama

Fernanda i Vincente javili su se svojim pratiteljima na društvenim mrežama s potresnom snimkom: "Večeras su je grupno silovali, njih sedmorica, kurvini sinovi!"

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.



11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5