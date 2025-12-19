Krenuli prema Hrvatskoj, a onda se dogodila tragedija: Morali su im amputirati dio udova

Trojica državljana Sudana teško su stradala pri pokušaju da se ilegalno iz Bosne i Hercegovine prebace u Hrvatsku, a zbog promrzlina koje su zadobili liječnici su im morali amputirati noge i prste na rukama, objavio je u petak sarajevski "Dnevni avaz".

Trojica Sudanaca pokušala su se domoći Hrvatske iz pravca Bihaća preko planine Plješevice, no zalutali su po snijegu i hladnoći pa su se morali vratiti.

No na tom su putu promrzli a takve ih je pronašla bosanskohercegovačka policija. Policajci su pozvali hitnu pomoć, a zbog stupnja promrzlina koje su zadobili liječnici su procijenili kako im se život može spasiti jedino amputacijom udova.

Te su operacije provedene na Kliničkom centru u Tuzli.

"Primljeni su zbog promrzlina gornjih i donjih ekstremiteta. Napravili smo amputaciju prstiju obje šake. Onda smo naknadno uvidjeli posljedice promrzlina i donjih ekstremiteta", kazao je Nedim Smajić, liječnik iz tuzlanskog Kliničkog centra.

Amputacija nogu morala je biti obavljena kod sva tri Sudanca dok su dvojici od njih morali odstraniti i prste na rukama.

Nakon te intervencije opće stanje pacijenata je stabilno i sada se planira kako ih smjestiti u odgovarajuću medicinsku ustanovu radi dalje rehabilitacije.

Lokalna udruga pod nazivom Djeluj.ba koja pomaže migrantima pokušava im osigurati izradu proteza i traži trajniji smještaj.

"Pokušavamo naći neko dugoročno rješenje za njihovo stanje. Da im se naprave proteze u narednom razdoblju i da ih smjestimo ne u kamp nego u neki centar za stare i invalidne osobe", kazao je Nihad Suljić, osnivač te udruge.