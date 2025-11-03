Uživao na ručku dok su se ljudi utapali: Regionalni čelnik odstupio godinu dana nakon katastrofe

Predsjednik istočne španjolske regije Valencia, Carlos Mazón, popustio je pod javnim bijesom i političkim pritiskom – godinu dana nakon tragičnih poplava koje su odnijele 229 života i više prosvjeda protiv njega, podnio je ostavku.

Mazón, član konzervativne Narodne stranke (PP), ostao je na vlasti unatoč pozivima da se povuče nakon što se saznalo da je proveo više od tri sata ručajući s novinarkom dok su se ljudi utapali u svojim domovima, garažama i automobilima.

"Blato na našim rukama, krv na njegovi", bio je slogan masovnih prosvjeda u regiji. Nedavna anketa pokazala je da 75% Valencijana smatra da bi Mazón trebao dati ostavku. Nije rekao raspisuje li prijevremene izbore, niti je pojasnio odustaje li i od svog mjesta u regionalnoj skupštini - što bi okončalo njegov zastupnički imunitet, kao ni tko će biti njegov privremeni nasljednik.

Poplave u španjolskoj regiji Valencija Foto: Afp

"Ne mogu više", rekao je novinarima u ponedjeljak, a prethodno je inzistirao da "ne postoji vlada na svijetu koja ima alate za promjenu, zaustavljanje ili izbjegavanje epizode bujičnih kiša koje na kraju sruše povijesne rekorde oborina na određenom području u određenom trenutku". Tvrdio je i da je, dok je ručao s novinarkom Maribelom Vilaplana, telefonski pratio razvoj situacije.

U tijeku istraga o ubojstvima iz nehaja

Bijes zbog reakcije njegove administracije na krizu, uključujući činjenicu da na dan poplave do 20 sati navečer, do kad se većina žrtava već bila utopila, nije poslao hitno upozorenje na mobilne uređaje, kulminiralo je na državnoj komemoraciji za žrtve u Valenciji prošle srijede. Mazón je stigao na službu, održanu na prvu godišnjicu katastrofe, gdje su ga dočekali povici "ubojica", "kukavica" i "trebao bi biti u zatvoru". Govoreći ranije tog dana, priznao je da su "postojale stvari koje su trebale bolje funkcionirati".

Prosvjedi protiv Carlosa Mazóna Foto: Afp

Vilaplana je u izjavi potvrdila da je ručak s političarom počeo u 15 sati i trajao do 18:30 ili 18:45, ali je rekla da nije bila svjesna ozbiljnosti situacije koja se odvija u regiji.

"U nekom trenutku tijekom obroka, predsjednik je počeo primati pozive koji su više puta prekidali naš razgovor", rekla je. "Ostala sam u restoranu, potpuno nesvjesna tih komunikacija. Nisam postavljala pitanja, sudjelovala, niti sam čak znala o njihovom sadržaju, a predsjednik mi nikada nije izrazio nikakvu zabrinutost vezano za njih."

Pokrenuta je i kongresna istraga o događajima od 29. listopada 2024., kao i istraga suda u Valenciji kako bi se utvrdilo postoje li dokazi o ubojstvima iz nehaja i nanošenja ozljeda uzrokovanih nemarom, koje su mogle dovesti do smrti koje su se mogle izbjeći.

Zakazala cijela administracija

Početkom listopada, istražna sutkinja Nuria Ruiz Tobarra odbila je odgoditi istragu o postupcima tadašnje Mazónove ministrice pravosuđa i unutarnjih poslova, Salomé Pradas. Ona je opisala je prirodnu katastrofu kao "Danteovsku epizodu, pravi pakao uništenja, smrti i konačno tame". Također je rekla da postoje ogromni dokazi o nemarnom ponašanju, dodajući da je došlo do očitog kašnjenja u sazivanju sastanka Cecopija (Operativno‑koordinacijskog centra za upravljanje kriznim situacijama), kao i do nedopustivog kašnjenja u slanju upozorenja ljudima.