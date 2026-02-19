Teška nesreća u susjedstvu: Ukrajinac BMW-om naletio na pratnju premijera

Na dionici Mateševo – Kolašin, točnije u mjestu Skrbuša, došlo je do prometne nesreće u kojoj su ozlijeđena tri policajca iz pratnje crnogorskog premijera Milojka Spajića.

Premijer Spajić se nije nalazio u vozilu s ozlijeđenim policajcima, nego u drugom automobilu iz pratnje, javljaju iz policije. Policajci su teško ozlijeđeni, ali nisu u životnoj opasnosti, a nakon nesreće su prevezni u Klinički centar Crne Gore.

Do prometne nesreće došlo je 18. veljače oko 16:30 sati kada se u njih zabio BMW stranih registracija kojim je upravljao državljanin Ukrajine, pišu Vijesti.me. 21-godišnji V. S. pokušao je je pretjecati drugi automobil i tada udario u automobil iz premijerove pratnje.

"Dosadašnjim postupanjem i prikupljenim saznanjima sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je državljanin Ukrajine, upravljajući vozilom marke BMW regionalnom cestom R-13 iz smjera Podgorice prema Kolašinu, iz zasad neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolničku traku na dijelu ceste gdje se nalazi puna uzdužna crta. Pritom je prednjim dijelom vozila udario u prednji dio službenog vozila iz pratnje štićene osobe, koje se kretalo iz smjera Kolašina prema Podgorici", objavila je policija.

Nakon završetka očevida i svih službenih radnji, policija će izvijestiti javnost o svim okolnostima nesreće.