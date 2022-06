Tri policajca iz Arizone privremeno su uklonjena s dužnosti nakon što nisu reagirala na vapaje utapajućeg čovjeka.

Nakon što nisu spasila 34-godišnjeg Seana Bickingsa od utapanja, tri policajca Policijske uprave Tempe u Arizoni privremeno su uklonjena s dužnosti. Snimka incidenta puštena je u javnost, a na njoj se čuje kako jedan od policajaca komentira: "Ne mislim skočiti za tobom".

Nesreća se dogodila 28. svibnja, kad se Bickings prepirao sa ženom i policajci su pozvani na teren. Dok su pričali s njima, on je skočio u vodu i otplivao. To je bio posljednji put da je viđen živ. "Bilo je užasavajuće, to je sve što mogu reći", rekla je Orionya Jensen, koja je godinama poznavala preminulog, kako prenosi portal AZfamily.

FOTO Policija objavila detalje užasa u Španskom: 28-godišnjak ubio članicu obitelji

Policija objavila koliko je osoba privedeno i uhićeno na utakmici Hrvatske i Francuske

Iako je snimka puštena u javnost, pažnju je privukao dio koji prvotno nije objavljen. Prema službenom transkriptu, njegove posljednje riječi su bile: "Utapam se, utapam se". Policajac ga je navodio do stupa, a nakon što je Bickings rekao da ga neće uspjeti dohvatiti, policajac je odgovorio: "U redu, ne mislim skočiti za tobom".

"Čuti nekoga kako samo stoji tamo dok žena vrišti u pozadini i moli ih da joj spase muža jer joj je sve na svijetu, to je stvarno užasavajuće", rekla je Jensen.

Pratili su protokol

Udruga policajaca Tempe izjavila je da policajci koji su bili na terenu nisu prošli trening za spašavanje iz vode niti posjeduju adekvatnu opremu za to. Ti su se policajci, kako navode iz udruge, mogli i sami utopiti da su pokušali spasiti Bickingsa. Umjesto toga, pozvali su policijski brod, što je u skladu s propisanim protokolom.

"Nisu ispunili svoju zadaću da štite i služe građane", rekao je odvjetnik Benjamin Taylor. "Činjenica da mu nisu uspjeli pomoći dok je umirao, dok je molio za pomoć, definitivno baca krivnju na njih i na grad za njegovu preranu smrt", dodao je.

Iz grada su rekli da policijska uprava Tempe provodi istragu o smrti pojedinca i da će tek za nekoliko tjedana toksikološki nalazi i pregled liječnika biti dovršeni. Policijska uprava Scottsdale provodit će i administrativnu istragu, koja će također trajati nekoliko tjedana.

Objavljenu snimku incidenta pogledajte u nastavku.