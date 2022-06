Danas je 103. dan rata u Ukrajini. Ukrajina će od Velike Britanije dobiti novi obrambeni paket podrške, potvrđeno je nakon telefonskog razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i britanskog premijera Borisa Johnsona.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

17:07 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi do ove jeseni u Ukrajini moglo zapeti 75 milijuna tona žitarica, dodavši kako njegovoj zemlji trebaju protubrodski projektili kako bi mogla osigurati siguran izvoz robe.

17:06 Velika Britanija potvrdila je da će u novoj tranši vojne pomoći Ukrajini prvi put poslati višecijevne bacače raketa (MLRS). Britanska vlada objavila je da će MLRS-ovi pomoći Ukrajincima da se zaštite od ruske artiljerije.

17:05 Ruski veleposlanik u BiH usprotivio se u ponedjeljak promjenama Daytonskog mirovnog sporazuma na štetu triju konstitutivnih naroda, a američki i diplomat EU-a optužili su Rusiju da potiče podjele u toj zemlji opetujući oštre kritike zbog agresije na Ukrajinu.

17:00 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu ratnu kartu s ažuriranim podacima u ruskoj invaziji na Ukrajinu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦