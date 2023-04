Najmanje pet osoba poginulo je u tornadu koji je pogodio jugoistočni Missouri rano u srijedu, a timovi hitnih službi tragali su za žrtvama u uništenim kućama i poslovnim objektima.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u okrugu Bollinger, gdje više lokalnih agencija sudjeluje u akciji spašavanja, rekao je zapovjednik policije Clark Parrott za Reuters. Dodao je i da je više osoba ozlijeđeno, ali se trenutno ne zna točan broj.

Lokalna policija izvijestila je da je najmanje petero ljudi poginulo.

Fotografije na društvenim mrežama iz Glen Allena, sela smještenog 177 kilometara južno od St. Louisa, pokazuju kuće bez krovova, srušena stabla i dalekovode, dok krhotine prekrivaju ceste i dvorišta.

"Jednostavno je potresno vidjeti domove ljudi bez krovova", rekao je Parrott nakon pregleda štete.

These are photos of tornado damage in Glenallen, MO courtesy of Joshua Allen. The Missouri Highway Patrol is confirming injuries and fatalities from tornadoes that hit in Bollinger County overnight. @KMOV pic.twitter.com/vpVSxef0pX