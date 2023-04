Za obitelj koja je 2018. godine izgubila petogodišnjeg sina jer je primio krvni pripravak zaražen bakterijom Escherichijom coli, stigla je odšteta. Dječak je bolovao od zloćudnog tumora na mozgu, a presuda je još uvijek nepravomoćna. Ispred hrvatskog Zavoda za transfuziju javio se reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Slučaj je star pet godina, a informacije su u javnost dospjele nakon jučerašnje presude po kojoj hrvatski Zavod za transfuzijsku medicinu, dječakovoj obitelji mora isplatiti 138.000 eura odštete.

"Bolest, operacija, terapija pa remisija odnosno povlačenje bolesti. Tako je izgledao ovaj prvi dio u liječenju petogodišnjaka u zagrebačkoj Klaićevoj", rekao je Ivan Čorkalo.

Međutim, uslijedilo je pogoršanje bolesti koje je zahtijevalo jaču kemoterapiju nakon koje je došlo do komplikacija zbog kojih je morao primiti koncentrat trombocita. No umjesto da mu pomogne, nastupilo je naglo pogoršanje, sepsa, potom i smrt. Sve su to u svom izvješću zaključili sudsko-medicinski vještaci.

Beroš o smrti petogodišnjaka koji se zarazio u bolnici: "Uvjeren sam da će se Zavod žaliti na presudu"

"Razgovarao sam danas telefonski s obitelji preminulog dječaka. Oni se naravno ni nakon pet godina od smrti svog dječaka nisu oporavili. Nisu htjeli previše komentirati nepravomoćnu presudu, poručivši da će se očitovati kada i ako ona u ovom obliku postane pravomoćna. Rekli su mi tek kratko kako je za njih ovo nova traumatizacija, povratak pet godina unazad", ispričao je reporter.

Ministar je kratko prokomentirao slučaj i rekao da očekuje da će se Zavod žaliti na presudu. Rekao je i kako je i sam iz prakse upoznat sa sličnim događajima, ali i stao u zaštitu kolega poručivši da je teško u ovakvim slučajevima utvrditi u kojem je točno trenutku došlo do kontaminacije krvnog pripravka.

"I doista, ako pogledamo unatrag nismo imali priliku previše puta izvješavati o tome da je sud nedvojbeno, makar nepravomoćno donio presudu za ovakvu situciju da je uzročno posljedična veza između transfuzije i smrti bila zaraza bakterjom Escherihijom coli pri zavodu za transfuzijsku medicinu", pojasnio je Čorkalo.

Beroš: ''Neće biti generalne zabrane štrajka, ali...''

Evo što je rekao ministar zdravstva Vili Beroš: "Izražavam žaljenje. Napominjem da nikakva odšteta ne može nadomjestiti izgubljen život. Da li sam svjedočio sličnim situacijama. Ponekad je teško utvrditi je li do zaraze došlo primjenom nekog zaraženog sredstva ili zbog nekih drugih okolnosti. Stoga u ovom trenutku niti želim, niti mogu, niti hoću komentirati rad pravosudnih tijela. Mislim da smo svi skupa na tom predmetu nešto mogli i naučiti."

Svakako, napomenuo je Čorkalo, zbog ovog slučaja nikoga ne treba pribijati na križ jer su na transfuzijskoj medicini više puta prilikom darivanja krvi uočili da se radi o zaraženoj osobi i tako joj spasili život.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.