U snažnoj oluji s jakim vjetrom i obilnom kišom koja je prohujala kroz jug i srednji zapad Sjedinjenih Država te se pomicala prema istoku smrtno su stradale najmanje 22 osobe, a mnogi su ozlijeđeni.

Najmanje je petero ljudi poginulo u Arkansasu, rekli su dužnosnici, a hitne službe još u ruševinama traže moguće žrtve nakon što su tornada poharala državu u petak.

Dužnosnici su izvijestili i da su četiri osobe poginule u Illinoisu, a tri u Indiani. U međuvremenu je ministarstvo zdravstva u Tennesseeju potvrdilo da je sedmero ljudi smrtno stradalo u pograničnom području prema Mississippiju.

🇺🇸🌪 Tornado devastador nos Estados Unidos em Little Rock, Arkansas. pic.twitter.com/oySuIYAuml — lola (@lola19803789) April 2, 2023

Ravnatelj agencije za upravljanje katastrofama u toj saveznoj državi kaže da još nije utvrđeno koliko je ljudi ozlijeđeno i kolike su nastale štete u nekoliko okruga.

At least four people were killed and dozens injured after a tornado hit Arkansas in the United States. As a result of the current situation, electricity has been cut for more than 300,000 people pic.twitter.com/Gpb1rdffVU — Kiosk (@Kiosk83448959) April 2, 2023

U Alabami je poginula 90-godišnja žena kad je tornado uništio njezinu kuću. Fox News objavio je da je u susjednom Mississippiju također poginula jedna osoba.

Tornado attraversa la città di Little Rock in Arkansas pic.twitter.com/PQYHwNYtm6 — All Video (@VideoFonteUff) April 2, 2023

U Illinoisu je troje ljudi smrtno stradalo nakon što se srušila stambena zgrada, objavila je državna agencija za upravljanje katastrofama.

Osim toga u Belvidereu, gradu na sjeveru Illinoisa, poginuo je 50-godišnji muškarac kad se srušio krov u kazalištu u kojemu je bilo 260 osoba.

This dramatic footage shared on Facebook by Kimberly Shaw shows what it looked like inside the high end EF3 tornado that struck Little Rock, AR, on Friday afternoon. If there's a tornado warning in your area: Stay AWAY from external doors, windows and walls #ARwx pic.twitter.com/sOHDL4Z5Ey — Nahel Belgherze (@WxNB_) April 1, 2023

Dan Zaccard, viši dužnosnik u agenciji za pomoć u katastrofama u Boone Countyju, rekao je da je u incidentu ozlijeđeno 40 osoba.

Powerful tornado kills more than 20 people in #USA-Reuters.

Deaths have been recorded in #Arkansas, #Illinois, #Indiana and #Tennessee. It is also known about many injured and destroyed pic.twitter.com/FORWakm0Iz — Feher_Junior (@Feher_Junior) April 2, 2023

Publika u gradskom kazalištu Apollo pratila je koncert na kojem je nastupila heavy-metal skupina Morbid Angel, koja je bila na svojoj "Turneji terora".

Jedna je osoba poginula u Delawareu nakon niza snažnih oluja koje su u subotu navečer zahvatile regiju.

Nacionalna meteorološka služba u subotu je upozorila na grmljavinske oluje koje se kreću istočnom trećinom Sjedinjenih Država, što će vjerojatno rezultirati nestankom struje i srušenim stablima zbog vjetra s udarima većim od 100 km/h.

Pijavice su otkidale krovove i zidove s mnogih zgrada u Arkansasu, prevrtale automobile te rušile stabla i dalekovode u Little Rocku i velikim područjima istočno i sjeveroistočno od glavnoga grada države, rekli su dužnosnici.

Ekstremno proljetno nevrijeme zahvatilo je veći dio Sjedinjenih Država u petak, prijeteći grmljavinskim olujama i tornadima središnjem dijelu države od Teksasa do Velikih jezera.

Turbulentno vrijeme dogodilo se tjedan dana nakon što je grmljavinska oluja izazvala smrtonosni tornado koji je opustošio grad Rolling Fork u Mississippiju, pri čemu je poginulo 26 ljudi i uništeno više od 400 domova.

Tornada, meteorološke pojave koje su vrlo razorne i teško ih je predvidjeti, česta su u Sjedinjenim Državama, osobito u središtu i na jugu zemlje.