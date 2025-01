Rastu napetosti između Hrvatske i Srbije: "Vučić neće birati sredstva..."

Odnosi dviju država su zabrinjavajući. Za Hrvate koji planiraju put Srbije stiže upozorenje iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova: "Odgoditi sva putovanja sva putovanja u tu državu koja nisu nužna, poziva se na oprez i detaljnije informiranje prije putovanja kao i izbjegavanje mjesta okupljanja većeg broja osoba".



"Znamo da su tamo određene unutarnje aktivnosti tipa štrajkova i nešto se i za sutra najavljuje, kao neki veći štrajk, tako da mislim da je u potpunosti opravdano i razumski obavijestiti naše građane o određenim neugodnostima koje mogu doživjeti", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sve ovo stiže nakon protjerivanja pet hrvatskih državljanki iz nevladinih udruga koje su bile na dvodnevnoj radionici u Beogradu.

Hrvatska je susjedima uputila prosvjednu notu.

"Ako izostaje neko objašnjenje, očitovanje što se i zašto se radi, onda je legitimno se upitati je li to sve skupa slučajno", nadodao je Božinović.

Prije protjerivanja hrvatske su državljanke privedene, ali o tome ne žele govoriti pred kamerama, pomoglo im je hrvatsko veleposlanstvo.



"Drugog dana trih radionica u večernjim satima kad su se vratile u smještaj, u hotel u kojem su bile, dočekali su ih djelatnici koji su se predstavili kao policijski djelatnici ministarstva unutarnjih poslova RS-a i zamolili su ih da sa njima pođu na obavještajni razgovor", ispričao je zamjenik veleposlanika Ivan Zeko Pivač.

Nisu imale izbora, a zašto su privedene nije jasno. "Postupanje je bilo dobrim dijelom na ćirilici, na ćiriličnom pismu, državljanke koje se s tim pismom ne služe nisu mogle u potpunosti znati što im se stavlja na teret", nadodao je Zeko Pivač.

Morale su napustiti Srbiju u roku 24 sati, dobile su zabranu ulaska u tu državu. O svemu je Vlada obavijestila i europske institucije. Tonino Picula potez Srbije naziva pokušajem zastrašivanja. "Meni se čini da vlasti u Beogradu pokušavaju stvoriti, pojačati jednu vrstu percepcije, da su za prosvjede u Srbiji odgovorni strani izvori moći. Ovo će sigurno biti jedan od elemenata koje će naći mjesta u mom izvještaju", rekao je.

A da stoje iza prosvjeda, vodstvo Srbije već je optuživalo hrvatsku SOA-u, studente, objavljivali su osobne podatke hrvatskih državljana među njima i novinara.

"Ako je sigurnost Srbije uistinu bila ugrožena, tražimo jasne dokaze i objašnjenja. Ako takvi dokazi ne postoje, onda možemo zaključiti samo jedno – da se radi o politički motiviranom zastrašivanju", rekla je zastupnica Jasna Vojnić.



"To je znak nemoći, to je znak starih vremena traženja vanjskog neprijatelja za probleme koje imaš unutra", rekla je Sandra Benćić.



"Ja zaista savjetujem građanima da ne idu u Srbiju u ovo vrijeme dok je Vučiću ovako, on neće birati sredstva, optužit će svakoga da ga minira, naći koga god da može koga će proglasiti neprijateljem da on ispadne žrtva", poručio je Božo Petrov.

Zbog postupanja Srbije zabrinutost je izrazila i Europska komisija.

