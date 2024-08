FOTO/VIDEO Prosvjednici u Chicagu napravili nered: Harris prozvali ubojicom, intervenirala policija

Tisuće uglavnom miroljubivih propalestinskih prosvjednika marširale su u ponedjeljak u Chicagu na dan otvaranja Demokratske nacionalne konvencije (DNC), prosvjedujući zbog podrške Bidenove administracije Izraelu u ratu u Gazi.

Nakon sati mirnih prosvjeda deseci prosvjednika probili su dio sigurnosne ograde, zbog čega je reagirala interventna policija, rekao je Reutersu jedan od svjedoka.

Sigurnosni tim DNC-a potvrdio je da su prosvjednici probili dio ograde u blizini kongresne arene, no rekao je da su interventne snage djelovale brzo i da ni u jednom trenutku nije bilo prijetnje za bilo kojeg sudionika skupa.

About 50 protesters broke away from the main group of thousands of marchers and breached an outer security gate near the Democratic Convention.



They were then between that and another gate, and Chicago riot cops converged from either side and detained four people (that I saw). pic.twitter.com/cBVGvvKYx6