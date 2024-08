VIDEO Biden se rasplakao tijekom oproštajnog govora, kći ga tješila na pozornici

Brišući suze nakon što ga je najavila njegova kći Ashley i mahnuvši publici koja mu je dugo pljeskala, nasmiješeni Biden je rekao: "Volim vas".

Kako piše Reuters, umjesto očekivanog govora visokog profila u četvrtak kojim bi prihvatio demokratsku nominaciju za još jedan četverogodišnji mandat, Biden je bio središnja ličnost početka četverodnevne stranačke konvencije.

Podsjetimo, Biden (81) je, pritisnut i od strane stranačkih čelnika zbog svog zdravlja i mentalne kondicije, prošlog mjeseca odustao od borbe za novi mandat u Bijeloj kući, pa će tako Kamala Harris (59) na konvenciji službeno u četvrtak prihvatiti nominaciju za predsjedničku utrku.

"Jeste li spremni glasati za slobodu? Jeste li spremni glasati za demokraciju i za Ameriku? Pitam vas, jeste li spremni izabrati Kamalu Harris i Tima Walza?" obratio se Biden okupljenima.

Emotional moment as Biden takes the stage at the DNC. He wipes away tears while standing with his daughter, Ashley Biden, who just spoke. Crowd is chanting “we love Joe” pic.twitter.com/qiIEF3IzOm