Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako Hitler nije htio istrijebiti židove, nego ga je musliman uvjerio da to učini.

U videu objavljenom na društvenoj mreži X Netanyahu tvrdi da je njemački vođa namjeravao protjerati židove tijekom Drugog svjetskog rata, ali ga je muslimanski vođa Haj Amin al-Husseini nagovorio da ih ubije.

"Rekao mu je, ako ih protjeraš, vratit će se. Moraš ih zapaliti", tvrdi izraelski vođa u videu.

Netanyahu:



Hitlеr didn’t want to extеrminate the Jеws, a Muslim convinced him to do it pic.twitter.com/m06tLj66I0