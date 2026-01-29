Dječak se nije vratio kući iz škole: Zajednica u šoku nakon priznanja tinejdžera

Neimenovani tinejdžer se izjasnio krivim za ubojstvo 12-godišnjeg Lea Rossa kojeg je u siječnju prošle godine izbo u trbuh dok je bio na stazi uz rijeku u gradskom području Hall Green u jugositočnom dijelu Biminghama..

Ime 15-godišnjeg ubojice, koji je u vrijeme smrtonosnog napada imao 14 godina, ne može se otkriti iz pravnih razloga.

Dječak ubojica je također priznao dvije točke optužnice za nanošenje teške tjelesne ozljede s namjerom, te napad koji je uzrokovao tjelesnu ozljedu u vezi s odvojenim napadima na druge žrtve, kao i posjedovanje noža na dan kada je ubio Lea. Porekao je još dva napada koja mu je tužiteljstvo stavljalo na teret.

Leo se vraćao kući iz srednje škole Christ Church u Yardley Woodu kada je izboden u nasumičnom i ničim izazvanom napadu.

Tuga obitelji i zajednice

Njegova udomiteljska obitelj, Westons, rekla je da ih je njegov gubitak "duboko pogodio i da se njegova odsutnost osjeća stalno".

Leova biološka majka, Rachel Fisher, opisala je svog sina kao "najslađeg i najdobroćudnijeg dječaka. Život moje bebe je ukraden bez ikakvog razloga. Moj život više nikada neće biti isti bez njega.“

Naknadnom policijskom istragom utvrđeno je da je oružje ubojstva bačeno u obližnju rijeku. Utvrđeno je i da je ubojica, koji je vozio bicikl, prethodno progonio i napao nekoliko žena u lokalnom parku, piše Sky News.

Ubojstvo Lea Rossa - 1 Foto: Screenshot/Youtube

Policija West Midlandsa također je otkrila da se ubojica odlučio zadržati na mjestu ubojstva kako bi razgovarao s policajcima, lažno tvrdeći da je naišao na Lea kako leži smrtno ozlijeđen uz rijeku Cole.

Tužiteljstvo je izjavilo da je izgradilo sveobuhvatan slučaj koristeći izjave svjedoka, forenzičke dokaze i detaljnu analizu nadzornih kamera kako bi pratilo kretanje optuženika, "što mu nije ostavilo drugog izbora nego priznati krivnju".

Snimke i forenzički dokazi

Nadzorne kamere su snimile dječaka ubojicu blizu mjesta događaja neposredno prije i nakon Leovog ubojstva.

Nož koji odgovara dimenzijama Leove ozljede pronađen je u blizini mjesta događaja, a forenzičkim pregledom povezan je s ubojstvom i optuženikom, a odjeća zaplijenjena iz dječakove kuće također je sadržavala Leovu krv.

Ubojstvo Lea Rossa - 2 Foto: Screenshot/Youtube

Viši državni odvjetnik Jonathan Roe rekao je: "Ovo je bio besmislen čin nasilja koji je uništio obitelj i lišio života 12-godišnjeg dječaka. Leo Ross je trebao imati cijelu budućnost pred sobom i trebao je moći pješice otići kući iz škole bez ikakvih ozljeda. Čini se nezamislivim da bi 14-godišnjak upotrijebio nož s namjerom da ubije drugu osobu ili da je teško ozlijedi i uzrokuje smrt, ali to se dogodilo tog dana. Današnje priznanje krivnje optuženika znači da su Leovi voljeni barem pošteđeni muke suđenja. Naše misli ostaju s njima dok se i dalje nose s ovim nezamislivim gubitkom."

Izricanje presude održat će se na Kraljevskom sudu u Birminghamu 10. veljače, a sudac Paul Farrer u međuvremenu će dječaka zadržati u maloljetničkom pritvoru.