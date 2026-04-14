U ljesovima duboko u tunelima Iran skriva svoj najjači adut: "Toga se neće lako odreći"

Pet tjedana američko-izraelskog bombardiranja Irana nije uništilo većinu alata potrebnih za stvaranje nuklearne bombe, tvrde stručnjaci i dužnosnici. To otežava Amerikancima pregovore s Teheranom.

Dva kruga borbi Sjedinjenih Država s Iranom uništila su velik dio iranskog nuklearnog programa, ali nisu zadala udarce koje bi moćno oružje učinilo nedostupnim, piše The Wall Streeet Journal.

Navodno su uništeni laboratoriji i istraživački objekti za koje se tvrdi da ih je Iran koristio za izradu nuklearnog oružja. Oštećeno je i postrojenje za proizvodnju "žutog kolača", sirovine koja se može pretvoriti u obogaćeni uranij. Međutim, stručnjaci kažu da Iran još uvijek ima centrifuge i mjesto duboko pod zemljom gdje bi mogao obogaćivati uran. Također, Iran ima i znanje za izradu oružja.

Ključno je da je Teheran zadržao svoje zalihe od gotovo 1000 funti uranija koje je gotovo oružje. Prema atomskoj agenciji Ujedinjenih naroda, polovica toga zakopana je u ljesovima u tunelu duboko ispod iranskog nuklearnog postrojenja u Isfahanu.

"Iran se neće lako odreći tih materijala. Njegovi će zahtjevi biti veći nego što su bili tijekom pregovora u veljači o predaji materijala", rekao je Eric Brewer, bivši dužnosnik Bijele kuće koji je radio na Iranu tijekom prve Trumpove administracije.

Američki predsjednik Donald Trump razmatrao je vojnu operaciju zapljene iranskih zaliha obogaćenog uranija tijekom posljednjih tjedana borbi, ali bi takva operacija bila bi složena i opasna.

Za sada američki dužnosnici tvrde da Teheran ne obogaćuje uranij i da se fisilni materijal prati satelitima. Dužnosnici američke i UN-ove atomske agencije rekli su da nema znakova da je visoko obogaćeni uranij premješten od napada SAD-a i Izraela u lipnju prošle godine.

Tijekom posljednjih pet tjedana borbi Sjedinjene Države usredotočile su se na napade na iranske zalihe projektila i lansere te drugu konvencionalnu vojnu imovinu. Cilj je oslabiti Iran da ne može lako uzvratiti i da kasnije ne bude preskupo napasti njegov nuklearni program. Izrael je, u međuvremenu, krenuo na nuklearni program.

Izraelski dužnosnici kažu da su napali niz lokacija na kojima vjeruju da je Iran radio na nuklearnom oružju, uključujući laboratorije, sveučilište, objekt izvan Teherana i zgradu na vojnom poligonu Parchin gdje je Iran provodio testove visokoeksplozivnih sredstava. Također su ciljali iranske nuklearne znanstvenike.

Ipak, Iran vjerojatno još uvijek ima većinu onoga što bi mu bilo potrebno za izgradnju bombe, uključujući centrifuge i zalihe obogaćenog uranija. Smatra se da se u tunelima u Isfahanu nalazi i postrojenje za obogaćivanje koje je Iran prijavio prošlog lipnja, ali koje nikada nije pregledano. Međunarodna agencija za atomsku energiju kaže da lokacija možda nije u funkciji.

Iran također ima visoko utvrđeni kompleks tunela u planini Pickaxe, u blizini postrojenja u Natanzu, gdje bi potencijalno mogao obavljati nuklearni rad izvan dohvata čak i najmoćnijeg američkog oružja.

Ponuda Irana

Tijekom razgovora u veljači Teheran je ponudio razrijediti svoj 60 postotni obogaćeni uranij na najviše 20 %, prema riječima ljudi uključenih u razgovore. Dok je potrebno oko tjedan dana za obogaćivanje 60-postotnog materijala do razine za oružje, potrebno je nekoliko tjedana za obogaćivanje 20 % do te razine. Prema nuklearnom sporazumu iz 2015., iranske zalihe uranija bile su ograničene na 3,67 % obogaćivanja tijekom 15 godina.

Stručnjaci su gotovo sigurni da Iran nikada nije izgradio bojevu glavu. Iranu bi bilo teško to sada učiniti a da ne bude otkriven, s obzirom na duboki obavještajni uvid koji su Izrael i SAD stekli zbog iranskog nuklearnog rada.

Opseg štete koju je Izrael nanio iranskoj sposobnosti da naoruža svoj nuklearni program još nije jasan, ali bi mogao biti značajan, rekao je David Albright, bivši inspektor za oružje koji pomno prati iranski nuklearni program kao predsjednik Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.