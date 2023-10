Teška prometna nesreća u Njemačkoj: U lančanom sudaru ozlijeđeno 16 osoba

Na njemačkoj autocesti u blizini češke granice u nedjelju navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno 16 osoba, od kojih troje teško.

Policija je objavila da je kamion, koji je u nedjelju navečer vozio prema sjeveru u smjeru Dresdena na A17 blizu njemačko-češke granice, uletio u prometnu gužvu bez kočenja.

To je dovelo do lančanog sudara deset automobila. Uzrok nesreće nije još poznat, kao ni razmjeri štete. Svjedoci su rekli lokalnim medijima da su neka vozila bila uništena do neprepoznatljivosti.

Sjeverne trake na A17 južno od Dresdena bile su još uvijek zatvorene u ponedjeljak ujutro, dok je policija provodila očevid.