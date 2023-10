Vratila se s godišnjeg odmora, dočekala je demolirana obiteljska kuća: Srušena je greškom - "Bijesna sam i u šoku"

Nakon što se vratila s godišnjeg odmora, Susan Hodgson nikako da se vrati normalnom životu.

"Bijesna sam. Stalno se budim misleći - je li ovo sve šala ili što? Jednostavno sam u šoku", kazala je Hodgson, koja razmišlja o idućem koraku nakon što je greškom srušena njezina kuća u jugozapadnoj Atlanti.

Pročitajte i ovo Tenzije sve jače VIDEO/FOTO Ministar obrane najavio veliku ofenzivu, izraelski predsjednik: "Kod Hamasa smo pronašli upute za izradu opasnog oružja"

Na mjestu onoga što je nekada bilo njezino dugogodišnje obiteljsko vlasništvo umjesto kuće dočekala ju je hrpa drvene građe i krhotina kada se vratila s odmora prošlog mjeseca.



Rekla je da ju je susjeda nazvala dok je nije bilo i pitala je li netko angažiran da sruši praznu kuću: "Rekla sam ne", a ona je kazala: 'Pa ovdje je netko tko je upravo srušio cijelu kuću.'"



"Kad ih je susjeda pitala što rade, radnici su se postavili prijeteće i rekli joj da šuti i gleda svoja posla", rekla je Hodgson, koja je potom poslala člana obitelji da vidi što se događa i zatraži dozvolu za rušenje.

Kada je odgovorna osoba na mjestu provjerila dozvolu, ispalo je da su na pogrešnoj adresi, kazala je i dodala kako ne razumije što se dogodilo: "Kuća je bila obložena daskama oko 15 godina, sve je pokriveno, pokošeno, čisto je dvorište, održavamo sve, porezi su uredno plaćeni."

Pročitajte i ovo Objekt 505 FOTO Bila je najčuvanija tajna Jugoslavije: "Radi se o čudu i suludo je da stoji zaustavljeno u vremenu"

Podnijela je prijavu policiji i razgovarala s odvjetnicima, ali zasad je sve još neizvjesno: "Još uvijek smo u procesu smišljanja što učiniti. Nastavljamo pritiskati u različitim smjerovima da vidimo hoće li se nešto dogoditi."



"Kako ljudi samo dođu i sruše nečiju imovinu i onda se jednostavno odvezu? Kako mogu misliti da je to u redu? Samo bih voljela da dođu riješiti problem koji su izazvali. Jednostavno je teško povjerovati da netko misli da ima pravo samo doći i potrgati nešto i otići, a da se nije vratio i rekao: 'Oprosti, što trebam učiniti da to popravim? Bio je to nesretan slučaj'", pita se Hodgson u razgovoru za AP.

Iz tvrtke koja je srušila kuću poručili su da istražuju što se dogodilo i rade na rješavanju nesreće, a Hodgson je rekla da s njom još uvijek nisu kontaktirali.