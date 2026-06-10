VIDEO Iran objavio snimku osvetničkih udara na američke baze

Iranski državni mediji objavili su snimke za koje tvrde da prikazuju napade na američke vojne ciljeve u regiji, dok Teheran navodi da je riječ o odgovoru na američke udare u području Hormuškog tjesnaca.

Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je gađala američku bazu u Jordanu te još 21 metu u zemljama Perzijskog zaljeva.

Prema navodima iranskih medija, napadi su izvedeni kao odmazda za američke vojne udare u području Hormuškog tjesnaca.

Riječ je o jednoj od najvećih eskalacija sukoba između Teherana i Washingtona otkako su dvije strane u travnju postigle dogovor o primirju.

Iranski napadi, koji su uključivali ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, uslijedili su nakon što je američka vojska objavila da je gađala iransku protuzračnu obranu, zapovjedna središta i radarske sustave za nadzor u blizini Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su američki udari izvedeni kao odgovor na rušenje helikoptera Apache u utorak.

Teheran je potom uzvratio napadima na susjedne zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne baze te je gotovo blokirao Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i plina.

Obrambene snage Bahreina priopćile su da je njihova protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko iranskih napada usmjerenih prema civilnim ciljevima, piše Reuters.

Najnoviji razvoj događaja dodatno povećava sumnje u mogućnost postizanja sporazuma kojim bi se okončao sukob.