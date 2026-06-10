Brutalna osveta Trumpa za rušenje Apachea, Teheran zaprijetio: "Napustite našu regiju ako želite biti sigurni"

Američka vojska objavila je u srijedu da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache, a Teheran je poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati.

"Samoobrambeni" napadi izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na X-u.

"Snage CENTCOM-a napale su iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne stanice i radare u blizini Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova ratnog zrakoplovstva i mornarice", navela je američka vojska.

"Vjerujem da bi odgovor trebao biti vrlo snažan, vrlo moćan, i to je ovaj", rekao je Trump za ABC News.

CENTCOM je naglasio da američke snage ostaju pripravne i spremne za obranu od neopravdane iranske agresije.

Islamska republika zaprijetila je da će odgovoriti na američku odmazdu protiv Irana zbog obaranja američkog vojnog helikoptera.

"Unatoč porazima na bojnom polju, Sjedinjene Države odlučile su testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora", reagirao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči na X-u rano u srijedu.

"Napustite našu regiju ako želite biti sigurni. Povijest Perzijskog zaljeva ima mnogo poglavlja o strašnim sudbinama stranih uljeza", dodao je šef iranske diplomacije.

I iranski mediji su izvijestili da se smiruju napadi. Iranska državna televizija objavila je da je napad na Iran prestao u srijedu ujutro nakon niza američkih napada u odgovoru na napad na helikopter Apache.

"Situacija je sada mirna", objavila je državna televizija, nakon što je nekoliko medija prethodno izvijestilo o eksplozijama na južnoj obali Irana, u blizini Hormuškog tjesnaca.