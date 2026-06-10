VIDEO Počela iranska osveta: Napadnute baze u tri države, šire se snimke

Iran je u srijedu uzvratio Sjedinjenim Državama napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, čime su dodatno smanjene nade da će Washington i Teheran uskoro postići mirovni sporazum i zaustaviti širenje sukoba na Bliskom istoku.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je napala nekoliko meta u američkoj bazi al-Azraq u Jordanu, bazu Ali Al Salem u Kuvajtu i sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, prenose iranski državni mediji.

Revolucionarna garda poručila je Washingtonu da je spremna odlučno i razorno odgovoriti na svaki novi američki napad.

Oružane snage Jordana priopćile su da su presrele i oborile pet projektila lansiranih iz Irana prema bazi al-Azraq. Dodale su da su krhotine pale na teritorij Jordana, ali da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se tijekom noći diljem Bahreina, a vlasti su pozvale stanovnike da potraže sklonište nakon što je Iran objavio da je ciljao veliki američki vojni objekt u toj zemlji. Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je na X-u da stanovnici trebaju otići do najbliže sigurne lokacije i ostati mirni.

Dodatnu zabrinutost izazvala je snimka nadzorne kamere čiju je lokaciju provjerio i potvrdio CNN. Na njoj se navodno vidi snažan bljesak iz smjera vojne baze američke Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina.

Snimku je zabilježila nadzorna kamera sustava EarthTV, smještena oko 5,6 kilometara sjeveroistočno od američkog vojnog kompleksa. Prema vremenskoj oznaci, bljesak se dogodio svega tri minute nakon što su bahreinski dužnosnici objavili da su se oglasile sirene koje upozoravaju na zračni napad.

🚨 İran'dan fırlatılan bir füzenin Bahreyn'i vurduğu an. pic.twitter.com/1Trfh8WDLZ — Kongar (@ultrarrow) June 10, 2026

Točan uzrok bljeska još nije službeno potvrđen. No Iranska revolucionarna garda ranije je navela da je dronovima napala upravo sjedište Pete flote u Bahreinu. Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina u međuvremenu je izvijestilo da su se sirene za uzbunu na tom području ponovno oglasile.

Kuvajtska vojska objavila je da njezini sustavi protuzračne obrane ciljaju neprijateljske zračne ciljeve iznad teritorija zemlje.

"Glavni stožer vojske objavljuje da kuvajtski sustavi protuzračne obrane trenutačno ciljaju neprijateljske zračne ciljeve", objavila je vojska na X-u.

Najnovija eskalacija uslijedila je nakon što je američka vojska ranije u srijedu objavila da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera Apache.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvedeni "samoobrambeni" napadi na iransku protuzračnu obranu, radare i zemaljske kontrolne stanice u blizini Hormuškog tjesnaca.

Islamska Republika zaprijetila je da će odgovoriti na američku odmazdu.

"Unatoč porazima na bojnom polju, Sjedinjene Države odlučile su testirati našu odlučnost. Naše moćne oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči na X-u rano u srijedu.