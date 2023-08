"Zatvorio sam oči i ponadao se da će sve dobro proći": Heroj spasio djevojčicu koja je pala s petog kata

Talijanski bankar postao je pravi nacionalni heroj. 37-godišnji Mattia Aguzzi iz Torina uhvatio je maleno dijete koje je tek prohodalo kada je u subotu palo s balkona s petog kata.

Kako je Mattia kasnije ispričao, šetao je sa svojojm djevojkom u središtu grada kada je nešto prije 11 sati čuo dernjavu iz stana.

“Čuo sam čovjeka kako vrišti kad je vidio djevojčicu kako se naginje na rubu. Djevojčica se sve više naginjala i penjala preko izbočine, držala se samo s dvije ruke, a noge su joj bile u zraku”, rekao je.

Pokušao joj je skrenuti pažnju vikanjem, ali trogodišnjakinja ga nije čula.

"Kad sam vidio da je pala, stao sam joj na put, zatvorio oči i ponadao se da će sve dobro proći, blokirao sam je tako što sam ublažio udarac i oboje smo pali na zemlju", opisao je.

“U početku nisam osjećao nikakve znakove života, onda je beba počela plakati i ja sam odahnuo”, dodao je.

Hitna pomoć djevojčicu je odvela u bolnicu, a od onda je u zemlji krenula prava euforija. Gradonačelnik Torina Stefano Lo Russo odao mu je počast, a parlamentarka Camilla Laureti predložila je da Mattia dobije Zlatnu medalju za građansku hrabrost.

O svemu se oglasila i premijerka Giorgia Meloni koja je 37-godišnjaku zahvalila na hrabrosti.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan