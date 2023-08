Još je malo ostalo do početka škole: Hoće li sve biti spremno za cjelodnevnu nastavu?

U ponedjeljak, 4. rujna počinje nova školska godina. Hoće li sve biti spremno do prvog školskog zvona? Škole se pripremaju, posebice one koje ulaze u program cjelodnevne nastave.

"Oko nje se digla prašina, često se moglo čuti da će djeca biti cijeli dan u školi. Ravnatelj Počuča kaže - neće. I navodi primjer. Učenici od prvog do četvrtog u školi su do sada bili otprilike do 12", izvijestila je Sanja Vištica.

"Sada će biti do jedan, otprilike. Nakon toga tko hoće iza jedan može otići svojim kućama, a oni koji imaju potrebu ostanka malo duže, za njih onda organiziramo sve te dodatne aktivnosti. I to može trajati skroz do 16, do 17, a sportske aktivnosti u dvorani pa i do 22 sata", rekao je ravnatelj OŠ Ivana Cankara Boris Počuča.

Za infrastrukturna ulaganja u sve škole koje su u programu osigurano je 18 cijelih 3 milijuna eura. U Preporodu kažu - kod cjelodnevne će biti dosta izazova.

"Paralelno morate mijenjati i stvarati uvjete da biste mogli s tim promjenama ulaziti. Kako će to funkcionirati vjerojatno će ovisiti od škole do škole, puno će ovisiti o snalažljivosti ravnatelja, što upućuje na samo jedan zaključak - da se radi o improvizaciji", rekao je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

