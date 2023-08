Budite na oprezu: Izdano narančasto upozorenje za cijelu zemlju, moguće olujno nevrijeme i tuča

U našu zemlju stiže velika promjena vremena. Nakon vrućina, očekuje se grmljavinsko nevrijeme, a moguće su i pijavice na moru. Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upozorenje za iduće dane.

"Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 28. kolovoza narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme u cijeloj zemlji, već od jutra na sjevernom Jadranu, a u nastavku dana i drugdje", piše Civilna zaštita poslijepodne na društvenim mrežama.

"Lokalno je moguć izraženiji pljusak, s njim veća količina kiše u kraće vrijeme, vrlo jak pa i olujan vjetar te tuča, a ne može se isključiti i mogućnost pojave pijavica na moru.

Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", stoji u objavi Ravnateljstva civilne zaštite.

Prognoza DHMZ-a za ponedjeljak

Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će već u noći i ujutro sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne kopnene predjele, a najkasnije, tek kasno popodne, doći će do Slavonije. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale.

Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C.