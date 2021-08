Slavljenička pucnjava odjekivala je Kabulom nakon što su talibanski borci u utorak prije zore preuzeli kontrolu nad aerodromom, poslije povlačenja posljednjih američkih vojnika, čime je okončan 20-godišnji rat nakon kojeg je islamistička skupina jača nego što je bila 2001. godine.

Video snimka koju su dijelili talibani prikazivala je borce kako ulaze na aerodrom nakon što su posljednji američki vojnici otišli minutu prije ponoći, obilježivši kraj žurnog i ponižavajućeg izlaska Washingtona i njegovih NATO saveznika.

"Posljednji američki vojnik napustio je kabulski aerodrom i naša zemlja dobila je potpunu samostalnost", rekao je talibanski glasnogovornik Qari Yusuf, a prenijela je Al Jazeera.

Američka vojska podijelila je sliku snimljenu kamerama za noćno snimanje posljednjeg američkog vojnika kako se ukrcava na zadnji evakuacijski let iz Kabula - general bojnika Chrisa Donahuea, zapovjednika 82. zrakoplovne divizije.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a