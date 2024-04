Novi snažan potres u Crnoj Gori: "Dubrovnik je kratko zadrmalo"

EMSC, Euromediteranski seizmološki centar, objavio je na mreži X da je u blizini Nikšića u Crnoj Gori ponovo došlo do potresa.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.4 || 29 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 3 min ago (local time 21:07:43). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/oVRY1lTYPG