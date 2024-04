VIDEO Zastrašujuća snimka s mora: Pogledajte kako je razoran potres urušio dio otoka

Snažan potres na Tajvanu izazvao je odrone čitavih brda i stijena, a objavljene su brojne snimke napravljene s morske strane.

Svjedok je snimao s broda u blizini obale Yilana, a rekao je da su vidjeli dim kako se uzdiže s otoka, poznatog i kao Kornjačin otok jer ima oblik kornjačine glave. No, nije bio dim već prašina od odrona koji je izazvao potres jačine 7,4 stupnja.

Taiwan earthquake: part of Turtle Island (or Guishan Island / Gueishan Island; 龜山島) off the coast of Yilan (宜蘭) collapsed… pic.twitter.com/Cg5KH160Wu