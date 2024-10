Abeceda rata na Bliskom Istoku: Ovdje je sve što trebate znati

ABECEDA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU

A – AMAN – središnje je, sveobuhvatno vojno obavještajno tijelo Izraelskih obrambenih snaga (IDF). Aman je neovisna služba, a ne dio kopnenih snaga, mornarice ili zračnih snaga. Ovoj agenciji može se pripisati dosta zasluga za nedavno uspješno eliminiranje vodstva Hezbolaha.

B – BEJRUT – glavni grad i najveća luka u Libanonu. Pariz Orijenta, kako su ga zvali. Izrael ga je u ratu s Libanonom 1982. sravnio sa zemljom u pokušaju da istjera PLO (Palestinsku oslobodilačku organizaciju) i sirijske snage. Trenutno je glavna meta zračnih napada Izraela, jer se mnoge institucije i skrovišta Hezbolaha nalaze baš u Bejrutu.

Razrušene ulice Bejruta jutro nakon kopnene invazije izraelske vojske - 11 Foto: Afp

C – CIONIZAM – je nacionalni pokret Židova za utemeljenje židovske države na području Eretz Yisraela (Izraelske zemlje) u prošlosti podijeljenom u razne sandžake Osmanskog Carstva. Osnovan je u 19. stoljeću, a njegov osnivač bio je Theodor Herzl. Danas uglavnom označava ljude koji podržavaju tvrdu nacionalističku politiku Izraela u kojoj nema mjesta za Palestince i sve druge nežidove.

D – DONALD TRUMP – Izgledni budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je za vrijeme svojeg prvog mandata s jedne strane izmirio Izrael s mnogo arapskih država, ali je s druge strane zakuhao situaciju na Bliskom istoku priznavši Jeruzalem kao glavni grad Izraela preselivši američku ambasadu tamo, priznavši da je od Izraela okupirana sirijska Golanska visoravan zapravo izraelski teritoriji, te također proglasivši Zapadnu obalu legitimnim teritorijem Izraela, a ne okupiranim područjem koje treba vratiti Palestincima. Također, trenutno se u predsjedničkoj kampanji zalaže za uništenje Irana zbog njihovog nedavnog napada na Izrael.

Donald Trump Foto: Afp

E – EHUD OLMERT – Izraelski premijer koji je u ljeto 2006. vodio posljednji sukob Izraela s Hezbolahom u kojem iz tri pokušaja nije uspio eliminirati vođu Hezbolaha Hassana Nasrallaha.

F – FATAH/HAMAS – Fatah i Hamas dvije su palestinske političke stranke sa svojim vojnim krilima. Na zadnjim palestinskim izborima u Gazi pobijedio je Hamas, a na Zapadnoj obali Fatah. Pokušali su zajedno vladati, no došlo je do sukoba među njima, pa je Hamas izbačen iz Zapadne obale, a Hamas je preuzeo Gazu. Fatah je najstarija i najveća politička socijalistička stranka palestinskih Arapa i najveća skupina unutar PLO-a. Hamas je nastao kao podružnica Muslimanskog bratstva, od prvotnih iskaza neposluha i otpora, došli su do oružanih pobuna i ispaljivanja raketa na Izrael. Hamas je organizirao napad na Izrael 7. listopada 2023.

Yahya Sinwar, novi politički vođa Hamasa Foto: Afp

G – GAZA – Pojas Gaze maleni je komad Palestine, uz Sredozemno more, ali jedno od najgušće naseljenih područja na svijetu – na 360 kilometara kvadratnih živi gotovo milijun i pol stanovnika. Gaza je kompletno ograđena zidovima i bodljikavim žicama od ostatka Izraela, a s mora blokirana od izraelske mornarice, te se smatra najvećim zatvorom pod otvorenim nebom na svijetu. Život Palestinaca iznimno je bio težak, a od Izraelskih osvetničkih operacija protiv Hamasa postao je nemoguć. Glad, bolesti i neprestano ubijanje IDF-a koje je uzelo više od 40 000 života.

H – HEZBOLAH – Iliti Hizb Allah, „Božja stranka“, šijitska je proiranska paravojna organizacija i politička stranka u Libanonu. Nastao je 1982. kao odgovor na prvu izraelsku invaziju na Libanon, a koja se nadovezala na libanonski građanski rat. Kad je građanski rat završio, sve strane su se razoružale, osim Hezbolaha koji je to pravdao izraelskom nazočnošću u južnom Libanonu. Kad je nakon mnogih Hezbolahovih napada 2000. Izrael konačno napustio Libanon, Hezbolah je i dalje zadržao oružje, pa danas funkcionira kao država u državi Libanon sa svojim vlastitim paralelnim institucijama: vojskom, bolnicama, sveučilištima i knjižnicama. Glavni sponzor Hezbolaha je Iran.

Hezbolah Foto: Afp

I – IRAN – Iranska povijest jedna je od najstarijih na svijetu. No za današnju situaciju presudni su događaji iz 1953. kad je demokratski izabrani iranski premijer Muhamed Mosadek nacionalizirao iransku naftnu industriju, što se nikako nije svidjelo SAD-u i Velikoj Britaniji, pa su njihove tajne službe svrgnule Mosadeka, a postavili su autokratskog šaha Rezu Pahlavija koji je svojom vladavinom okrenuo narod protiv sebe. U Iranskoj revoluciji 1979. svrgnut je šah, a postavljen je Ajatolah Homeini kao vrhovni vjerski vođa i uspostavljena je iranska islamska republika. Pa iako su u jednom trenutku čak i zajedno surađivali Iran i Izrael u to doba, kad su zajednički udarili po iračkom nuklearnom programu za vrijeme iransko-iračkog rata, razdoblje od revolucije do danas obilježila je međusobna netrpeljivost, proxy ratovanje, sabotaže… I naravno, optužbe - Iran da Izrael treba nestati, a Izraela da je Iran nacistički režim.

J – JEMEN – Jemenski Hutisti poput Hezbolaha također su šijitski militantni pokret kojeg sponzorira Iran. Jezivi građanski rat u Jemenu koji je saudijskim bombardiranjima i glađu ubio skoro pola milijuna ljudi, nije privukao previše pozornosti svjetske javnosti na Hutiste kao jednu od strana u tom sukobu. To se promijenilo odnedavno kad su kao podršku Palestincima i njihovom stradanju u Gazi, počeli ispaljivati projektile prema brodovima koji prolaze Crvenim morem na putu prema Sueskom kanalu.

Hutisti na prosvjedu nakon američko-britanskih napada na Jemen Foto: Afp

K – KATAR – Ova arapska monarhija u zadnjih godinu dana koliko traje rat u Gazi uspjela je svojim diplomatskim vezama isposlovati kratkotrajno primirje između Izraela i Hamasa, a također su uspjeli dogovoriti i puštanje 100 taoca od 240 koliko ih je Hamas oteo 7. listopada 2023.

L – LIBANON – Multikonfesionalna i multietnička država (Arapi, kršćani, šijiti, suniti, Druzi, Armenci…) koja je svoje najbolje dane živjela do 1975. i izbijanja građanskog rata do kada su je zvali i „Švicarskom Bliskog istoka“ zbog snažnog gospodarskog razvoja nakon francuske dekolonizacije. Od tada je uništavana prvo građanskim ratom, onda ratom s Izraelom 1982., pa ratom s Izraelom 2006., a sada je sve krenulo ispočetka s još jednim napadom Izraela na Libanon. Izrael tvrdi da nije u ratu s Libanoncima, nego s Hezbolahom, ali trenutno bez domova i života u tom ratu ostaju Libanonci.

Izraelski napad na Libanon - 5 Foto: Afp

M – MOSSAD – izraelska obavještajna služba zadužena za djelovanje u svijetu. Ima 7000 zaposlenih, proračun od 3 milijarde eura i druga je najveća obavještajna agencija na svijetu nakon CIA-e.

N – NASRALLAH – Hasan Nasrallah, bio je libanonski klerik i vođa Hezbolaha koji je tu organizaciju predvodio od 1992. godine. Svojim dobro osmišljenim taktikama i napadima uspio je izraelsku vojsku natjerati da je povuče iz južnog Libanona 2000. godine, nakon 18 godina okupacije. Zbog toga je Hezbolahu i sebi podigao popularnost u arapskom svijetu, no to je narušeno 2012. kad su se priključili Bašar al-Asadu i njegovom gušenju pobune u Siriji. Izraelci su ga 2023., nedugo nakon Hamasovog napada na Izrael, imali na nišanu, avioni s bombama su bili u zraku, no na Bidenovo inzistiranje, Netanyahu je otkazao napad. No, ne i ovaj 30. rujna 2024. u kojem je vođa Hezbolaha ubijen.

Hassan Nasrallah Foto: Afp

O – OBRAMBENE SNAGE IZRAELA (IDF) – Izraelske obrambene snage po snazi svojeg budžeta (25 milijardi dolara) 15. su vojna sila u svijetu. Aktivno imaju 170 000 vojnika, a u pričuvi 465 000. Kako Izrael ima obavezni vojni rok za oba spola, Izrael u svakom trenutku može aktivirati i 3 milijuna ljudi. Tehnološki su iznimno napredni što mogu zahvaliti s jedne strane velikim izraelskim ulaganjima u istraživanje i razvoj, a s druge strane bliskim vezama s SAD-om i njihovim vojno-industrijskim kompleksom. Na zlu glasu su zbog kontrole palestinskih teritorija okupiranih od strane Izraela putem represije, institucionalizirane diskriminacije i sustavnog kršenja prava Palestinaca.

P – PREMIJER NETANYAHU – Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sjedio je na klimavoj stolici do 7. listopada 2023. Golemi prosvjedi protiv njegove vlasti zbog optužbi za korupciju i njegovih težnji da reformira pravosudni sustav da zaštiti sam sebe od tih istih optužbi. No, sve je to otišlo u drugi plan nakon Hamasovog napada na Izrael. U ratu koji se od tada odvija, a zadnjih par tjedana opasno širi, nitko više ne spominje prijašnje optužbe, a i ne postavlja pitanje Netanyahuove odgovornosti za propuste oko Hamasovog napada. Svijet se pita – gura li Netanyahu cijelu regiju, a možda i svijet, u totalni rat zato što želi osvetu i mir za Izrael ili sve ovo radi da bi očvrsnuo onu stolicu što se klimala do 7. listopada 2023.?

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu Foto: Afp

R – RAT U LIBANONU 1982. i 2006. – U ratu iz 1982. IDF je pokušao, slično kao i danas, eliminirati opasnost PLO-a koji je s juga Libanona gađao Izrael. Rat je završio tako da je iz opkoljenog i sravnjenog Bejruta PLO napustio Libanon zajedno sa sirijskim borcima. IDF je 2006. napao Libanon jer je Hezbolah oteo dva njihova vojnika. U mjesec dana rata IDF je izgubio 120 vojnika, a Libanon 1200 civila.

S – SAD – Sjedinjene Američke Države glavni su saveznik Izraela, koje svojeg saveznika pomažu financijski, vojnom opremom i obavještajnim podacima. Trenutna administracija u Bijeloj kući na čelu s predsjednikom Joe Bidenom nije previše oduševljena Benjaminom Netanyahuom, što je ponekad javno, a ponekad tajno iskazano, no svemu tome unatoč Izrael poprilično samostalno vuče poteze u zadnjih godinu dana, a SAD mu pritom ni na koji način ne uskraćuje svoju podršku.

Američki predsjednik Joe Biden Foto: Afp

T – TEL AVIV – Glavno financijsko i gospodarsko središte Izraela. Hezbolah je 25.9. 2024. prvi put ispalio balistički projektil koji je doletio od južnog Libanona skroz do Tel Aviva.

U – UDAR IRANA - Nakon travanjskog napada na Izrael koji je bio reakcija na napad na iransku ambasadu u Damasku u Siriji, Iran je 30. rujna ove godine kao odmazdu za napade na Libanon i ubojstvo vođe Hezbolaha, ispalio na izraelske vojne ciljeve skoro 200 balističkih projektila od kojih je većina presretena od strane izraelske obrane. Izrael je zaprijetio da će se osvetiti za ovaj napad, a ako taj napad bude destruktivan, moglo bi doći do otvorenog rata između Izraela koji je tehnološki iznimno razvijen i Irana koji ima pet puta više stanovnika.

napad Irana na Izrael Foto: screenshot/mreža X

V – VRHOVNI VJERSKI VOĐA HAMEINI – Ali Hameini iranski je ajatolah od 1989. kad je umro njegov prethodnik ajatolah Homeini. Iako Iran ima predsjednika i premijera, sva vrhovna vlast, civilna, vojna i vjerska u rukama je vrhovnog vjerskog vođe. Naredbu za odmazdu 30. rujna prema Izraelu izdao je sa sigurne lokacije na koju je sklonjen nakon ubojstva vođe Hezbolaha Hassana Nasrallaha. U svojem obraćanju na platformi X pozvao je na odlazak SAD-a i nekih europskih zemlja iz regije kako bi nastupio mir. U današnjoj propovjedi Hamasov napad na Izrael 7. listopada proglasio je legitimnim činom, baš kao i iranski napad od neki dan, jer „svaka zemlja se ima pravo braniti od agresora“.

Z – ŽELJEZNA KUPOLA - Izraelski sustav Iron Dome, odnosno Željezna kupola, ključna je obrana zemlje od projektila i raketnih napada. Funkcionira tako da kada radarska jedinica detektira nadolazeću raketu, ona šalje informacije o brzini i putanji u kontrolni centar, u kojemu računala izrađuju proračune o njezinu cilju, odnosno o tome ide li prema naseljenom području. U slučaju da joj je cilj područje koje je naseljeno, projektil se ispaljuje iz lansera koji sadrži 20 projektila presretača.

