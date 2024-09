FOTO Drama na Crvenom moru: Gori naftni tanker koji su pogodili hutisti, prijeti jedan od najvećih izljeva nafte iz broda u povijesti

Aspides je u priopćenju objavio da nekoliko požara i dalje gori na plovilu registriranom u Grčkoj koje prevozi oko milijun barela sirove nafte, dodavši da nema vidljivih znakova izljeva.

Operacija spašavanja će vjerojatno biti složena, a dođe li do izljeva nafte, moguće je da to bude jedan od najvećih izljeva iz broda u povijesti koji bi mogao izazvati ekološku katastrofu u području gdje je pristup osobito opasan.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD