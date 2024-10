VIDEO Plenković izgubio živce! Derao po Milanoviću, spominjao debile, nojeve i Putina...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je sudjelovao na svečanosti otvaranja 26. izložbe tradicijskih proizvoda Jesen u Lici u Gospiću.

Nakon što je komentirao poplave u Bosni i Hercegovini i rekao da je Hrvatska ponudila pomoć, Plenković je izrazio žaljenje zbog ljudskih žrtava u BiH.

U nastavku je komentirao predsjednika Zorana Milanovića, ali i situaciju s Ukrajinom. Premijer je rekao kako Milanović glumata te da mu je sve zabrinjavajuće.

"Vidim danas u novinama da je bivši načelnik Glavnog stožera Hranj postao glavni savjetnik SDP-a za obranu. Možda ne bi bilo loše da im da jedan schnell kurs o tome je li Wiesbaden u Njemačkoj ili Ukrajini", rekao je, a onda izgubio živce.

"Zanima me koji dogovor s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na valu anketa koje su više ruski nego ukrajinski orijentirane. Evo, sad kad imaju Roberta Hranja, neka im održi mali seminar o tome što je NATO, kako se ponaša čelnik koji dođe u Washington i tamo šuti i što se događa u Ukrajini", rekao je Plenković.

Premijer je dodao da je nezadovoljan što na portalima čita da se radi o sukobu vezanom za slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

"Moraš biti debil da u nekom mediju napišeš da se hrvatske vojnike šalje u Ukrajinu. Takvo bezobrazno i namjerno dezinformiranje je dio hibridnog rata s kojim imamo problema u javnosti. Bilo bi dobro da nojevi progledaju", oštro je rekao Plenković.

"Očekivao sam komentatore da napadnu Milanovića i kažu: 'Em ne želiš pomoći žrtvi, em lažeš.' To sam očekivao da će se govoriti, ali ne, priča se o sukobu. To je sramota. Ljudi koji prate naš medijski prostor su konsternirani", zaključio je Plenković.

