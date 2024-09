Šef Hezbolaha o eksplozijama pejdžera i voki-tokija: "Ovo je udarac bez presedana i objava rata"

Šef Hezbolaha Hasan Nasrala obratio se javnosti prvi put nakon simultanih eksplozija pejdžera i voki-tokija koje su posljednja dva dana odjekivale Libanonom.

Poručio je da je izraelski neprijatelj prešao sve crvene linije i da se ovaj napad može smatrati objavom rata. Kaže da je skupina zadobila udarac bez presedana, ali da zbog toga neće pasti. Dok je Nasrala držao govor, izraelski borbeni zrakoplovi nad Beirutom su probijali zvučni zid, a na jugu Libanona raketirali položaje militanata.

"Tko se može osjećati sigurno u ovakvoj situaciji? Imamo 5000 ranjenih u dva dana. To nije mala stvar, to je rat. Tko sada uopće može osigurati svoj telefon? Kada sam čuo za to što se dogodilo, ostavio sam telefon u motociklu i otišao", rekao je stanovnik Beiruta Mustafa Sibai.

"Bojim se mobitela. Nosim ga, ali ga se bojim. Ovo je sada postalo međunarodno pitanje. Izrael i SAD stoje iza ovih incidenata, a mi smo žrtve uhvaćene u sredini", napomenuo je Imad Safa, stanovnik Beiruta.

