Više od 8700 ljudi poginulo je u Turskoj i Siriji od posljedica dva razorna potresa u ponedjeljak, a strahuje se da će taj broj dramatično rasti.

Broj poginulih u Turskoj popeo se na 6234, pokazuju podaci državne uprave za katastrofe. Teško je provjeriti broj u Siriji, no njezini državni mediji i spasilačka služba koja djeluje na sjeverozapadu pod kontrolom pobunjenika, kažu da je broj mrtvih premašio 2500.

Spasilačka skupina Bijele kacige, koja djeluje u području pod kontrolom pobunjenika, objavila je na Twitteru da je broj žrtava u tim područjima prešao 1280 i da ima više od 2600 ozlijeđenih.

"Očekuje se da će broj značajno porasti jer su stotine obitelji pod ruševinama, više od 50 sati nakon potresa", objavile su Bijele kacige.

Ovom katastrofom moglo bi biti pogođeno više od 23 milijuna ljudi.

Društvenim mrežama šire se zastrašujuće snimke koje prikazuju razmjere katastrofe.

Objava na Twitteru prikazuje grad Kahramanmaras, koji se nalazi u blizini epicentra potresa. Grad je potpuno uništen u potresu.

The death toll in Turkey has risen to over 7,800 deaths in the aftermath of yesterday's terrible 7.8 magnitude earthquake. Take a look at the remains of collapsed buildings in Kahramanmaras, Turkey:pic.twitter.com/Og5t7VqRgN