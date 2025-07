Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da su samo čekali što će se dogoditi na koncertu Marka Perkovića Thompsona i da se dogodilo ono čemu se nisu nadali – uzvikivanje pozdrava "Za dom spremni!"

"Zagreb je nalikovao na sva ta prethodna mjesta na kojima se slavilo Antu Pavelića, njegove vojne i političke suradnike, iza kojih je ostao strašan zločinački trag prema pripadnicima srpskog, romskog i židovskog naroda", napomenuo je.

"Uzvikivanje pozdrava 'Za dom spremni!' je veličanje ustaštva tobože kroz pjesmu i umjetničku slobodu. Ali to je protivno svakoj slobodi, pogotovo manjinskih naroda u Hrvatskoj, poput srpskog", dodao je.

O muzičkim ukusima i domoljublju, nastavio je, ne želi raspravljati.

"Ali samo dok se kroz njih ne veliča ustaštvo i ne obnavlja duh ustaštva. Imam pravo na to jer sam jedan od ljudi koji smo stvarali Hrvatsku: od '90. i prvih višestranačkih izbora do ulaska u Europsku uniju", poručio je.

"Ako je ovo Hrvatska nakon 35 godina, u kojoj će se puštati prostor za ovu vrstu poruka, onda sam zabrinut za stanje duha u Hrvatskoj i za njezinu budućnost", rekao je.

Popovac je na konferenciji za medije također istaknuo da se pozdrav "Za dom spremni!" koristio u službenim dokumentima za vrijeme NDH.

Upitan je i o odlasku premijera Andreja Plenkovića do Thompsona, a novinar ga je podsjetio na to da je Pupovac rekao da je Plenković "čovjek kojeg treba plaćati suhim zlatom".

"Nakon ovoga što se dogodilo, nema onih koji imaju državnu i javnu odgovornost a da nisu za ovo odgovorni. Dok smo mi bili dio vladajuće većine, ovoga nije bilo", odgovorio je.

"Znam kada je sve počelo i osjetili smo to i prije nego što smo to osjetili na svojoj koži: kad smo prije izbora dobili istu traku kakvu smo nosili '40-ih, da smo nepoželjni. Ovo je za mene poražavajuće. Poštujem kolege i njihove osjećaje, ali odsustvo minimuma osjećaja odgovornosti prema onima koji ne misle tako, koje to smeta, koji vjeruju u druge stvari, prema onima koji su bile žrtve toga, to smatram teškom, grubom i historijski ozbiljno kompromitirajućom stvari", zaključio je.

Pupovac je komentirao i napad na zamjenika gradonačelnika Vrbovskog Milana Mamulu, a više o tome možete pročitati OVDJE.