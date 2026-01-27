Objavljeni duboko zabrinjavajući podaci, jedan je posebno uznemirujuć: "Ovo su loše vijesti za društvo"

Oko 6,8 milijuna Britanaca živi u 'dubokom siromaštvu', najviše u zadnja tri desetljeća, pokazali su rezultati istraživanja objavljeni u utorak.

''Duboko siromaštvo'' odnosi se na kućanstvo u kojemu živi par s dvoje male djece i koje, nakon podmirenja troškova stanovanja, godišnje raspolaže s manje od 16 400 funti (18 880 eura), koliko iznosi 40 posto godišnje medijalne plaće u Velikoj Britaniji.

Istraživanje je proveo Joseph Rowntree Foundation (JRF), organizacija usmjerena na borbu protiv siromaštva. Ukupna stopa siromaštva u Britaniji smanjena je s 24 posto u 1994./95. na 21 posto u 2023./24. godini, ali je stopa dubokog siromaštva, navode, porasla s 8 na 10 posto u istom razdoblju.

Njihovo izvješće također upozorava na porast dječjeg siromaštva. Ta brojka raste treću godinu zaredom i iznosi oko 4,5 milijuna djece.

Zbog limita koji je postavila konzervativna vlada 2017.godine, obitelji s troje ili više djece dobivali su jednaku novčanu pomoć za djecu kao i obitelji s dvoje djece. To je ograničenje ukinuto krajem prošle godine, čime će za višečlane obitelji s niskim primanjima biti izdvojeno dodatnih 3,1 miljardi funti (3,57 mlrd. eura).

JRF pozdravlja ovu odluku, ali ističe da ona ne može biti jedini korak u borbi protiv dječjeg siromaštva. U izvješću se još navodi da su djeca i osobe s invaliditetom nesrazmjerno pogođeni siromaštvom, dok određene manjinske skupine poput bangladeških i pakistanskih zajednica u Velikoj Britaniji imaju posebno visoke stope siromaštva.

John Bird, osnivač dobrotvorne organizacije za borbu protiv siromaštva ''Big Issue'', ocijenio je ove nalaze kao "loše vijesti za društvo".

Britansko gospodarstvo poraslo je u studenome prošle godine za 0,3 posto više od očekivanog, što je njegov najsnažniji mjesečni rast od lipnja. Inflacija je, međutim, porasla više od predviđenog, na 3,4 posto u prosincu, ali se očekuje da će uskoro naglo usporiti.