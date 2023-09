Svađa oko žita iz Ukrajine: "U našim trgovinama prodaje se nekvalitetna i jeftina roba"

Bugarski traktori na cestama. Ukinuta je zabrana uvoza žitarica i drugih proizvoda iz Ukrajine. "U našim trgovinama prodaje se nekvalitetna i jeftina roba. Da bismo proizveli kvalitetno meso i mlijeko, imamo jako visoke troškove proizvodnje. Poslujemo s gubicima i zato odustajemo", rekao je Vassil Dzhorgov, poljoprivrednik iz Bugarske.

Pročitajte i ovo Euforija Što je jugu bio Pelješki most, to je Istri tunel Učka: "Treba ga sad samo urediti, signalizaciju napraviti, asfaltirati i to je to"

Bugarski parlament zabranu je ukinuo pozivajući se na ''solidarnost'' s ratom pogođenom Ukrajinom. Najavljuju vraćanje zabrane na snagu bude li zahtjeva za uvozom iz Ukrajine. Poljska, Mađarska i Slovačka zabranu su same produžile. Viktor Orban, mađarski premijer, rekao je u petak: "U Bruxellesu smo se borili za to da ukrajinske žitarice ne mogu doći do središnje Europe i ostati ovdje. Mogu prolaziti preko naših zemalja, ali ne mogu ovdje ostati, ne mogu ostati u Europi."

Pročitajte i ovo U New Yorku Milanović na samitu u New Yorku: "Hrvatska dobro napreduje u ostvarenju ciljeva održivog razvoja"

U pet istočno-europskih zemalja, do sada je snazi bila zabrana uvoza ukrajinskih proizvoda. U petak je zabrana prestala vrijediti, nakon što je Europska komisija nije produžila. Luis Planas Puchades, španjolski ministar poljoprivrede, izjavio je da: "Kada jedna zemlja članica jednostranim potezom ograniči pristup jedinstvenom tržištu, meni izgleda kao da je to suprotno zakonima, ali na Komisiji je da presudi."

Pročitajte i ovo Uhitila ga policija Užas u susjedstvu: Muškarac silovao tri žene i sve snimio

Ukrajina prijeti da će Poljsku, Mađarsku i Slovačku tužiti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Kakav je o svemu stav Hrvatske? "Želimo da HR bude tranzitna zemlja. Ne zemlja na koju će sada doći enormne količine jeftinijeg žita nego našeg iz Ukrajine, pa da onda naši poljoprivrednici budu u problemu", rekao je Andrej Plenković.

Pročitajte i ovo Probijena linija obrane Ukrajinski general: "Ruske brigade razbijene su u borbama kod Bahmuta"

Kada se potpisuju takvi ugovori i kada se dogovara takva vrsta tranzita onda se radi o tranzitu, a ne o uvozu. To je razlika. Europska komisija ukinula je zabranu uvedenu početkom svibnja, ocjenjujući da na istoku Europe ukrajinske žitarice više ne izazivaju poremećaje na tržištu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.