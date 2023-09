Što je jugu bio Pelješki most, to je Istri tunel Učka: "Treba ga sad samo urediti, signalizaciju napraviti, asfaltirati i to je to"

I jedna i druga strana Učke – jedva su je dočekali.

"Svaka čast, prvu sam dočekao '81., sad i drugu - svaka čast", komentirao je Livio iz Pazina koji je odgovorio i koje će to olakšanje Istri olakšati: "Puno, puno i djeci za putovanje i učenicima i svima kako neće."

"Ovih godina je jako brzo to išlo, u odnosu na onih 80-ih godina. Treba ga sad samo uredit, signalizaciju napraviti, asfaltirati i to je to", slaže se Damir.

A dok to - ne bude to – samo rijetki imaju priliku voziti njime. Robert je jedan od njih. Svojim autobusom odvozio je tek probijenim dijelom druge cijevi tunela Učka. Danas u posebnim okolnostima, no već druge turističke sezone – prolazi s prvim turistima. Spas za njegov posao, kaže.

Što je ispričao reporterki Dnevnika Nove TV Lini Dollar pogledajte u videu.

