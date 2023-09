Oni koji ne plaćaju alimentaciju trebali bi razmisliti dvaput: Država ima plan kojim će ih udariti po džepu

Umjesto uplate na račun svakog mjeseca, Manuela Đekić godinama nije vidjela alimentaciju za svoje dvoje djece. Bivšeg supružnika to ne dira previše.



''Ne plaća već šest godina alimentaciju. Alimentacija po djetetu bi iznosila oko 1100 kuna. Sveukupno dosad duguje oko 150.000, možda malo više. Nšta, ni ne pita za djecu, ne da plaća alimentaciju", kazala je Đekić.



Ali i tome će se stati na kraj. Premijer Andrej Plenković najavio je prije nekoliko dana izmjene Zakona o privremenom uzdržavanju: "Uvest ćemo alimentacijski fond putem kojeg će država isplaćivati iznos alimentacije za djecu čiji roditleji ne izvršavaju svoje obaveze, a država će se naknadno namiriti od obveznika uzdržavanja."



Dobra vijest za sve roditelje u takvoj situaciji stiže od nove godine, najkasnije do proljeća.



''Bit će super jer puno majki i očeva koji se bore s tim problemom su morali iz svog džepa plaćati odvjetnike, ovrhe i zapravo sve to dugo traje da se riješi", istaknula je Đekić.



Radna skupina tek treba izbrusiti detalje, a dva su cilja, naime, kako je objasnila ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku pri Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Barilić: "Pojednostavljivanje procesa na privremeno uzdržavanje, ali i razmatranje mogućnosti da dijete dulje ostvaruje pravo na privremeno uzdržavanje nego što je sada jer u ovom trenutku trajanje prava je makismalno tri godine ili najkasnije do 18. godine života.''

Ove izmjene pomoći će i ženama koje su žrtve nasilja, jer zbog ekonomske ovisnosti često odustaju od borbe. Ubuduće bi to za njih odradila država.

Una Zečević Šeparović iz Inicijative Spasi me upozorava da su kazneni postupci teški: ''Nedavno je tek bila presuda gdje je stvarno roditelj i osuđen na kaznu zatvora što nije česta praksa, tako da nema nekog mehanizma ili straha za one koji ne plaćaju alimentaciju."



Oni koji ne ispunjavaju svoje obveze trebali bi razmisliti dvaput jer udarac po džepu neće moći izbjeći.

